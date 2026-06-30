Wenn ausgerechnet die Bank, bei der die Zentralbanken ihr eigenes Geld parken, vor einer Blase warnt, lohnt das Hinhören. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – der Dachverband von 63 Notenbanken, darunter EZB und Bundesbank – hat in ihrem Jahresbericht den schuldenfinanzierten KI-Boom zur Gefahr für die globale Finanzstabilität erklärt. Ich habe vor gut zwanzig Jahren als junger Admin das Ende der Dotcom-Party noch aus der Nähe gesehen: Erst wurde jede Idee mit „.com“ im Namen vergoldet, dann standen die Maschinen in den Rechenzentren plötzlich still. Genau diese Tonlage findet sich jetzt im BIZ-Bericht wieder.

Eine Billion Dollar – und immer öfter geliehen

Die nackte Zahl zuerst: Die fünf größten Hyperscaler geben laut BIZ von 2025 bis Ende 2026 zusammen mehr als eine Billion US-Dollar für KI-Infrastruktur aus. Das allein wäre keine Schlagzeile – Amazon, Microsoft und Google haben tiefe Taschen. Beunruhigend ist, woher das Geld zunehmend kommt: nicht mehr nur aus dem laufenden Cashflow, sondern aus Schulden. Die Brutto-Anleiheemissionen der Branche überstiegen 2025 die Marke von 100 Milliarden Dollar, und private Kreditfonds haben ihre Darlehen an den KI-Sektor von praktisch null auf über 200 Milliarden Dollar hochgefahren. Wer Rechenzentren auf Pump baut, muss die Wette gewinnen – sonst bleibt am Ende die Schuld, aber nicht die Rendite.

Geld, das sich im Kreis dreht

Fast schwerer wiegt der zweite Punkt: die zirkuläre Finanzierung. Chiphersteller und Cloud-Konzerne kaufen sich bei KI-Laboren ein, die sich im Gegenzug verpflichten, jahrelang Chips oder Rechenleistung abzunehmen. Geld, Beteiligung und Liefervertrag drehen sich also im selben Kreis. Wie das in der Praxis aussieht, hat sich erst vor wenigen Tagen am Deal zwischen Micron und Anthropic gezeigt – der Speicherhersteller investiert und liefert zugleich. Solange alle wachsen, sieht das nach cleverer Verzahnung aus. Kippt die Nachfrage, kann dieselbe Anlage mehrfach als Sicherheit dienen, und keiner weiß mehr genau, wer am Schluss auf dem Risiko sitzt. Das ist die Sorte Konstruktion, die im Aufschwung niemanden stört und im Abschwung alle gleichzeitig.

Warum der Vergleich mit 1999 trägt – und wo er hinkt

Die BIZ stellt den KI-Boom in eine lange Reihe: Eisenbahn-Manie der 1840er, Kanalbau, Elektrifizierungsrausch der späten Zwanziger, Dotcom-Ende der Neunziger. Das Muster ist jedes Mal ähnlich – ein echter technologischer Durchbruch zieht mehr Kapital an, als sich kurzfristig verdienen lässt, dann folgt der Kater. Der Vergleich hat seine Grenzen: 1999 verbrannten Firmen ohne nennenswerten Umsatz das Geld von Kleinanlegern, heute investieren hochprofitable Konzerne ihren eigenen – und geliehenen – Gewinn. Die Schienen der Eisenbahn-Manie lagen am Ende trotzdem da und wurden genutzt; auch nach einem KI-Kater bleiben Rechenzentren und Chips brauchbar. Die Folien mit dem exponentiellen Wachstum habe ich in über zwanzig Jahren oft genug gesehen – spätestens wenn die erste Kreditrate fällig wird, zählt der Umsatz und nicht die Kurve. Was die BIZ beunruhigt, ist denn auch nicht die Technik, sondern die Hebelwirkung: Geht die Wette schief, trifft es über die Anleihe- und Kreditmärkte längst nicht nur das Silicon Valley.

Ob die Blase 2026, 2028 oder gar nicht platzt, weiß die BIZ so wenig wie alle anderen – Notenbanken warnen vor jeder Krise, und die meisten kommen am Ende anders. Die Grundrechnung aber steht: Eine Billion Dollar lässt sich nur zurückverdienen, wenn die KI-Umsätze den Investitionen irgendwann folgen. Bisher laufen die Ausgaben weit voraus, und der Abstand wird mit jedem neuen Rechenzentrum größer.