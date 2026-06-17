Fast jedes deutsche Unternehmen hätte gern eine Cloud aus Deutschland — und bucht dann doch in den USA. So lässt sich die neue Bitkom-Umfrage in einem Satz zusammenfassen. 91 Prozent der Firmen würden inländische Anbieter bevorzugen, tatsächlich im Einsatz haben sie aber nur 53 Prozent. Bei 71 Prozent laufen die Dienste über US-Hyperscaler. Der Wunsch nach digitaler Souveränität ist da — die Praxis sieht anders aus.

Die Zahlen hinter dem Widerspruch

Für die Erhebung hat der Digitalverband Bitkom im April und Mai 2026 insgesamt 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten befragt. Das Bild ist eindeutig: Nur 8 Prozent bevorzugen amerikanische Anbieter wirklich — der große Rest nutzt sie, weil es praktisch keine Alternative gibt. 85 Prozent halten Deutschland für zu abhängig von US-Cloud-Technik, ein Jahr zuvor waren es noch 78 Prozent. Und 64 Prozent fühlen sich inzwischen durch die US-Politik unter Druck gesetzt, ihre Cloud-Strategie zu überdenken.

Warum der Wechsel trotzdem nicht passiert

Der Hauptgrund ist nüchtern: 43 Prozent sagen, es gebe schlicht keine gleichwertige europäische Alternative für ihre technischen Anforderungen. An der Zahlungsbereitschaft hakt es ebenfalls. Zwar würden 37 Prozent spürbare Nachteile in Kauf nehmen, wenn die Daten dafür ausschließlich in Deutschland verarbeitet werden, und 25 Prozent könnten mit verzögerten Funktions-Updates leben — aber nur 12 Prozent wären bereit, 10 bis 20 Prozent mehr zu zahlen. 80 Prozent fordern den Aufbau deutscher oder europäischer Hyperscaler, die mit den globalen Marktführern mithalten. Ähnliche Rufe gab es zuletzt rund um das EU-Digitalpaket — geliefert ist davon bislang wenig.

Genau dieses Muster sehe ich im Tagesgeschäft ständig: Wenn das Support-Telefon klingelt, weil eine Anwendung hakt, fragt niemand nach dem Standort des Rechenzentrums — gewünscht wird, dass es läuft, bezahlbar bleibt und morgen noch da ist. Microsoft 365, AWS und Google Workspace sitzen im Mittelstand so tief verdrahtet, dass „mal eben auf europäisch umstellen“ eine Migration über Monate bedeutet, nicht einen Haken im Bestellformular.

Souveränität als Wunsch oder als Budgetposten

Die interessanteste Zahl ist nicht die 91, sondern die 12. Eine Präferenz kostet nichts; im Fragebogen ist man schnell für die deutsche Cloud. Die Rechnung kommt erst, wenn der europäische Anbieter 15 Prozent teurer ist, eine Funktion später bringt oder beim Support hinterherhinkt — dann schmilzt die große Mehrheit auf den kleinen Rest zusammen, der bereit ist, dafür zu zahlen.

Solange Souveränität vor allem als Wunsch und kaum als Budgetposten existiert, bleibt sie eine Absichtserklärung. Ich habe selbst Firmen von US-Diensten weg auf europäisches Hosting gebracht — das geht, aber es kostet Geld, Nerven und ein, zwei Funktionen, die man vorher für selbstverständlich hielt. Wer die deutsche Cloud ernst meint, muss bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Die Umfrage zeigt, dass die meisten das bislang nicht sind.