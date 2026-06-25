Mitte Juni stand es noch im Konjunktiv: Binance hatte seinen MiCA-Antrag in Griechenland gestellt, und nach Medienberichten sah es nach Ablehnung aus – was einer EU-weiten Betriebssperre gleichkäme, wie wir damals schrieben. Jetzt ist es entschieden. Die weltgrößte Kryptobörse hat den Antrag in Athen zurückgezogen und stellt den Handel im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zum 1. Juli 2026 ein.

Was zum 1. Juli passiert

Hintergrund ist der harte Stichtag der EU-Verordnung 2023/1114, besser bekannt als MiCA. Die Übergangsfrist für alte nationale Krypto-Lizenzen läuft am 30. Juni aus. Wer ab dem 1. Juli ohne CASP-Zulassung im EWR Kunden bedient, tut das nicht mehr legal. Binance hat sich entschieden, lieber abzuwickeln, als unlizenziert weiterzumachen.

Konkret heißt das: keine neuen Konten mehr, bestehende Konten werden gestaffelt geschlossen, und Zusatzdienste wie Staking, Cloud Mining und Launchpad enden. Für die Guthaben gibt Binance drei Wege vor – Auszahlung in eine selbst verwahrte Wallet, Verkauf in Euro oder den Stablecoin USDC, oder Umzug zu einer der rund 200 lizenzierten Konkurrenzbörsen. Die Kryptobestände bleiben laut Unternehmen jederzeit zugänglich. Parallel betont Binance, man wolle in der EU bleiben und die Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat suchen. Bis dort tatsächlich eine Lizenz vorliegt, ist das allerdings eine Absichtserklärung, kein Fahrplan.

Nicht nur Binance – die große MiCA-Bereinigung

Der Rückzug der bekanntesten Marke verdeckt das eigentliche Ausmaß. Im EWR sind nach den vorliegenden Zahlen rund 1.200 Krypto-Dienstleister aktiv. Eine MiCA-Lizenz haben bislang nur etwa 200 von ihnen. Die übrigen rund 1.000 verschwinden zum Stichtag aus dem regulierten Markt – durch Aufgabe, Rückzug oder schlicht, weil die Zulassung fehlt.

Die Logik dahinter ist das, was die EU mit MiCA wollte: ein einheitlicher Binnenmarkt statt 30 nationaler Flickenteppiche. Eine CASP-Lizenz aus einem einzigen Mitgliedstaat gilt als Pass für den gesamten EWR. Das senkt die Hürde für seriöse Anbieter, die einmal eine ordentliche Zulassung mit Eigenkapitalnachweis, Geldwäsche-Kontrollen und Kundenschutz vorweisen – und es macht aus demselben Mechanismus eine Mauer für alle, die das Verfahren scheuen oder nicht bestehen.

Ordnung mit Beigeschmack

Um Kryptobörsen habe ich privat immer einen großen Bogen gemacht – zu viel Versprechen, zu wenig nachprüfbarer Boden unter den Füßen. Insofern fällt mir das Mitgefühl schwer. Dass ein Anbieter mit der Vorgeschichte von Binance jetzt am Aufsichtsverfahren scheitert, ist keine Überraschung: Gründer Changpeng Zhao saß 2023 in den USA wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Auflagen vier Monate in Haft, in Kanada gab es Millionenstrafen. Eine Aufsicht, die genau das prüft, sortiert solche Fälle eben aus.

Für Verbraucher ist die Marktbereinigung am Ende eher ein Gewinn als ein Verlust: Weniger, aber beaufsichtigte Handelsplätze sind belastbarer als ein unübersichtlicher Markt mit 1.200 Adressen, von denen niemand weiß, welche morgen noch da ist. Der Preis ist weniger Auswahl und das Risiko, dass Liquidität und Angebot sich auf wenige große Lizenzinhaber konzentrieren. Ob Binance über eine Hintertür-Zulassung zurückkommt, wird man daran messen müssen, ob am Ende wirklich eine Lizenz auf dem Tisch liegt – nicht an der Pressemitteilung, die das schon mal ankündigt.