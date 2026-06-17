Wer seine Krypto-Bestände bei Binance verwahrt, sollte die nächsten zwei Wochen aufmerksam verfolgen. Ende Juni läuft die Übergangsfrist der EU-Kryptoregulierung MiCA ab — und die weltgrößte Kryptobörse hat ihren Zulassungsantrag ausgerechnet in Griechenland gestellt. Medienberichten zufolge will die dortige Aufsichtsbehörde den Antrag ablehnen. Stimmt das, könnte Binance den EU-Betrieb einstellen müssen.

MiCA: Ein EU-Pass — oder gar keine Lizenz

Die Markets in Crypto Assets Regulation ist seit Ende 2024 schrittweise in Kraft, die Übergangsfrist für Kryptobörsen endet am 30. Juni 2026. Danach darf in der EU nur noch operieren, wer von einer nationalen Aufsichtsbehörde zugelassen wurde. Das Prinzip dahinter ist das gleiche wie bei Banken: Ein EU-Passport erlaubt den europaweiten Betrieb — aber eine Ablehnung in einem Mitgliedstaat blockiert die EU-weite Tätigkeit, solange kein anderer Staat eine Lizenz erteilt.

Dass Binance ausgerechnet Griechenland als Heimatstandort für die EU-Lizenz gewählt hat, ist bemerkenswert. Die Hellenic Capital Market Commission (HCMC) ist nicht gerade eine der ressourcenstarken Regulierungsbehörden Europas — entscheidungsfähig ist sie trotzdem. Laut Medienberichten hat die HCMC signalisiert, den im Januar 2026 eingereichten Antrag abzulehnen.

Binance widerspricht — ohne konkreten Beleg

Binance bestreitet das entschieden: Die HCMC habe vielmehr festgestellt, dass Binance die MiCA-Anforderungen erfülle, der Bericht sei falsch. Eine öffentliche Gegendarstellung mit Nachweis — etwa eine offizielle Mitteilung der Behörde — blieb bislang aus. Damit stehen sich zwei Aussagen gegenüber, die sich gegenseitig ausschließen.

Das Timing ist brisant. Binance hat eigenen Angaben zufolge über 300 Millionen registrierte Nutzer weltweit und ist nach Handelsvolumen die dominierende Plattform. In Europa gab es bereits Einschränkungen in einzelnen Ländern. Ein MiCA-Scheitern wäre die Fortsetzung dieser Geschichte — diesmal mit europaweit verbindlicher Wirkung.

Was EU-Nutzer jetzt tun können

Ein Grund zur Panik ist das noch nicht — aber ein Anlass, vorbereitet zu sein. Sollte Binance die Lizenz nicht bis Ende Juni vorweisen können, muss der EU-Betrieb eingestellt werden; Konten wären üblicherweise auf Auszahlungsmodus gesetzt oder eingefroren, bis eine regulierte Abwicklung steht. Wer ohnehin über einen Wechsel nachgedacht hat, findet gerade Gründe, das nicht weiter aufzuschieben.

Regulierte Alternativen mit aktiver EU-Lizenz stehen bereit: Bitpanda (Wien, BaFin-Lizenz und MiCA-zertifiziert) und Bitvavo (Amsterdam, MiCA-lizenziert) bieten ein breites Handelsangebot, BISON (Stuttgart, BaFin-reguliert, Betreiber Boerse Stuttgart) und Coinbase (US-Firma mit EU-MiCA-Zulassung) ergänzen das Spektrum. Alle vier sind für EU-Nutzer ohne Regulierungsrisiko nutzbar.

Wenn ich eines aus Jahren im Hosting- und IT-Betrieb mitgenommen habe: Wer Compliance-Fristen auf die letzte Minute schiebt, gerät oft in genau die Bredouille, die diese Fristen verhindern sollen. Ob die HCMC tatsächlich ablehnt, oder ob Binance in einem anderen EU-Staat noch rechtzeitig einen Antrag durchbekommt — der 30. Juni wird ein aufschlussreicher Stresstest für MiCA, und für die Frage, ob eine europäische Aufsicht die weltgrößte Kryptobörse wirklich aus dem Markt nehmen kann.