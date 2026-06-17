Mit einem Urteil vom 28. Mai hatte das LG München I Google erstmals in Deutschland für falsche Aussagen in seinen AI Overviews haftbar gemacht — KI-Übersichten seien eigenständige Inhalte, nicht bloße Suchergebnisse. Nur vier Tage später hat ein Berliner Gericht einen ähnlichen Fall geurteilt und kommt zum genauen Gegenteil.

Geklagt hatte ein Parfümkonzern. Google hatte in AI Overviews bei entsprechenden Suchanfragen Markennamen des Unternehmens genannt und auf Seiten verlinkt, die günstigere Duftimitate anboten. Der Konzern sah darin eine Markenverletzung.

Das Berliner Urteil: Suchmaschine bleibt Suchmaschine

Das Landgericht Berlin wies die Klage ab (Urteil vom 1. Juni 2026, wie The Decoder berichtet). Die Begründung: Google stelle die KI-Antworten nicht als eigene Aussagen dar und habe keinen bestimmenden Einfluss auf deren Inhalt. Die Suchmaschine gebe lediglich wieder, was auf anderen Webseiten ohnehin zu lesen sei. Nutzer verstünden zudem, dass KI-Systeme Informationen aus Drittquellen bündelten — Google trete damit nicht als eigenständig äußernder Akteur auf.

Für den Parfümkonzern hieß das: Wenn die Markennamen bereits auf anderen Webseiten im Kontext von Duftalternativen auftauchten, verbreite Google keine eigenständige Aussage, sondern spiegele das Netz. Kein Unterlassungsanspruch.

München widerspricht — und warum das Berliner Argument nicht trägt

Das LG München I hatte am 28. Mai 2026 (Az. 26 O 869/26) einen grundlegend anderen Standpunkt eingenommen. Nur Google habe maßgeblichen Einfluss auf das Modell, die Algorithmen, die Auswahl und Gewichtung der Quellen. Fehler in AI Overviews seien damit Googles Fehler — nicht die der Drittanbieter, deren Texte als Eingabe dienten.

Der Gegensatz ist kaum zu übersehen: Dieselbe Funktion, dieselbe Suchmaschine, zwei Gerichte — zwei diametral entgegengesetzte Antworten.

Mich überzeugt die Berliner Linie nicht. Der Gedanke, Google habe „keinen bestimmenden Einfluss“, klammert aus, dass der Konzern das Modell auswählt, System-Prompts steuert und bestimmt, wie Quelltexte zusammengefasst werden. Was in der KI-Antwort steht, ist kein mechanisches Zitat — es ist das Ergebnis von Entscheidungen, die Google trifft. Berlin nennt das „Aggregation“, München zieht daraus die naheliegendere Konsequenz.

Bis eine Revisionsinstanz oder der BGH das klärt, sitzen Unternehmen, die fälschlich in AI Overviews erscheinen, zwischen zwei Urteilen: München gibt Handhabe, Berlin verweigert sie. Das Münchner Urteil ist bereits in der Berufung — das Berliner dürfte nicht lange warten.