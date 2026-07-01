Wer Evernote, WeTransfer oder Komoot nutzt, hat schon mit Bending Spoons zu tun — auch ohne den Namen je gehört zu haben. Der Mailänder Konzern kauft bekannte Apps auf, und seit dem 1. Juli ist er selbst börsennotiert: Der Sprung an die Nasdaq brachte rund 1,68 Milliarden US-Dollar ein und bewertet die Firma mit etwa 18,4 Milliarden Dollar. Die Aktie startete zu 29 Dollar, über der angepeilten Spanne von 26 bis 28. Unter dem Kürzel BSP handeln Anleger jetzt mit einem Geschäftsmodell, das bei den gekauften Belegschaften einen ziemlich schlechten Ruf hat.

Der Börsengang in Zahlen

29 Dollar je Aktie, rund 58 Millionen Papiere, davon 34,4 Millionen neu ausgegeben — macht die genannten 1,68 Milliarden frisches Kapital. Die Bewertung von 18,4 Milliarden Dollar rückt Bending Spoons in eine Liga, die man einem europäischen App-Haus nicht unbedingt zutraut. Seit November hat der Konzern nach eigenen Angaben rund vier Milliarden Dollar in Zukäufe gesteckt und über tausend weitere Übernahmeziele auf der Liste. Geld für die nächste Einkaufstour ist mit dem Börsengang nun da.

„Private Equity trifft Google“

So beschreibt Firmenchef Luca Ferrari das Modell selbst: eine Mischung aus Beteiligungsgesellschaft und Tech-Konzern. In der Praxis heißt das, ein etabliertes Produkt mit treuer Nutzerbasis zu kaufen, die Kosten radikal zu senken und den Ertrag hochzufahren. Die Einkaufsliste liest sich wie ein Who’s who der Software, die man kennt — AOL für 1,5 Milliarden Dollar, das österreichische Tractive für rund 900 Millionen, dazu Vimeo, Evernote, Eventbrite, WeTransfer und Brightcove. Und seit März 2025 die deutsche Outdoor-App Komoot, Kaufpreis kolportierte rund 300 Millionen Euro.

Diesen Ablauf kenne ich aus dem Tagesgeschäft, nur eine Nummer kleiner: Eine Software läuft jahrelang, wechselt den Eigentümer, und mit dem nächsten Release ist aus der Kaufversion ein Abo geworden und der Support eine Warteschleife. Bei Bending Spoons ist das kein Betriebsunfall, sondern die Methode.

Was die Übernahmen für Nutzer und Belegschaft bedeuten

Der Ruf kommt nicht von ungefähr. Nach dem Evernote-Kauf 2023 wurde binnen Monaten fast die komplette Belegschaft entlassen und der Betrieb nach Mailand verlagert. Bei WeTransfer traf es 2024 rund drei Viertel der Mitarbeiter, bei Brightcove etwa zwei Drittel der US-Beschäftigten, bei Tractive mehr als die Hälfte. Und bei Komoot informierte der neue Eigentümer die rund 150 Beschäftigten im Juni 2025, dass 75 bis 85 Prozent gehen müssen. Parallel stiegen bei Evernote und WeTransfer die Abo-Preise spürbar.

Ob das ein gutes Investment ist, entscheiden die Anleger. Für die Leute, die Komoot beim Wandern oder Evernote als zweites Gedächtnis nutzen, ist die Rechnung simpler: Eine Firma, die mit dem konsequenten Ausdünnen gekaufter Produkte 18 Milliarden wert geworden ist, hat wenig Grund, es bei der nächsten Übernahme anders zu machen. Wer heute auf so eine App setzt, sollte einen Plan B in der Schublade haben — der Aufkäufer hat seit heute frisches Kapital für die nächste Runde im Rücken.