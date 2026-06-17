Apple hat für die Beats Studio Buds ein Firmware-Update verteilt, das eine seit rund einem Jahr bekannte Schwachstelle schließt: Über eine Lücke im Bluetooth-Stack konnten Angreifer in Funkreichweite das Mikrofon der Ohrhörer anzapfen und mithören. Die Version 1B211 räumt das aus dem Weg. Bemerkenswert ist weniger die Lücke selbst als der Weg dahin — und wie lange er gedauert hat.

Denn das Problem steckt nicht in Beats-Code, sondern in einem zugekauften Chip. Und es betraf nie nur Apple.

Was die Lücke erlaubte — und unter welchen Bedingungen

Hinter dem Update steht CVE-2025-20701, eine fehlende Authentifizierung bei Bluetooth-Verbindungen (BR/EDR). Sie ist Teil eines Dreierpacks, das die Heidelberger Sicherheitsfirma ERNW Mitte 2025 offengelegt hat. Kern des Problems: Chips des taiwanischen Herstellers Airoha legen ein hauseigenes Steuerprotokoll namens RACE offen — über Bluetooth Low Energy, Bluetooth Classic und sogar USB. Wer in Reichweite ist, kann darüber Firmware manipulieren, sich als Kopfhörer ausgeben oder eben das Mikrofon mitlaufen lassen.

Ganz so dramatisch, wie es klingt, ist der Alltag aber nicht. Laut Apples eigener Beschreibung greift der Lauschangriff nur, wenn die Ohrhörer noch nicht gekoppelt sind und aktiv nach einer Verbindung suchen — frisch aus der Verpackung also, oder im kurzen Moment nach dem Zurücksetzen. Dazu muss der Angreifer in Bluetooth-Reichweite sein, ein paar Meter. Ein Massenangriff aus der Ferne sieht anders aus. Das Prinzip bleibt trotzdem unschön: ein Kopfhörer, der ungefragt zum Wanzenmikrofon wird.

Ein Chip, viele Logos

Der eigentliche Skandal ist die Reichweite über Marken hinweg. Airohas Bluetooth-SoCs stecken nicht nur in Beats-Ohrhörern, sondern auch in Geräten von Sony, Bose, JBL, Marshall und Jabra. Eine einzige Lücke im gemeinsam genutzten SDK zieht sich damit quer durch das halbe Kopfhörerregal — ein Lehrstück darüber, wie sehr die Branche an wenigen Zulieferern hängt.

Wer wie ich zu Hause einen kleinen Zoo an Bluetooth-Geräten betreibt — Ohrhörer, Lautsprecher, ein paar Tracker — kennt das eigentliche Ärgernis: Firmware-Updates für solche Wegwerf-Gadgets kommen selten, spät oder nie, und welche Version gerade läuft, sieht man den Dingern von außen nicht an. Beim Router schaue ich nach. Bei Ohrhörern hat das vor diesem Update vermutlich kaum jemand getan.

Das Update, das man nicht anstoßen kann

Die Korrektur trägt die Firmware-Nummer 1B211 und wurde am 16. Juni 2026 verteilt — also rund ein Jahr nach der ersten Warnung von ERNW. Manuell auslösen lässt sie sich nicht. Die Studio Buds müssen mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sein, idealerweise im Ladecase und am Strom; dann spielt Apple das Update im Hintergrund ein. Ob es schon drauf ist, lässt sich bestenfalls indirekt prüfen.

Genau das ist der Punkt, der über Beats hinausgeht. Ohrhörer werden verkauft wie Verbrauchsmaterial, tragen aber Software wie ein kleiner Computer — nur ohne dessen Update-Kultur. Dass ein Hersteller eine bekannte Mithör-Lücke erst nach Monaten schließt und der Nutzer den Vorgang weder anstoßen noch zuverlässig kontrollieren kann, ist kein reines Beats-Problem. Es ist der Normalzustand einer Geräteklasse, bei der Sicherheit traditionell erst nach dem Verkauf anfängt — wenn überhaupt.