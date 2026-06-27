Am 30. Juni dreht Battlefield Studios an der heikelsten Stellschraube, die ein Online-Shooter hat: am Waffengefühl. Das Update 1.3.3.0 baut den Rückstoß zahlreicher Waffen um, verkleinert die One-Shot-Reichweite der Scharfschützen und nimmt dem Schaden an Armen und Beinen etwas Wucht. Angekündigt ist das Ganze als Feinschliff nach Wochen auf den Testservern — und die Erfahrung sagt: Genau solche Eingriffe entscheiden, ob die Stammspieler bleiben oder meckern.

Weniger Zufall, mehr Können beim Rückstoß

Der Kern der Änderung liegt beim Rückstoß. Laut den Patch-Notes von Battlefield Studios wird das Verhalten über dutzende automatische Primärwaffen hinweg konsistenter und vorhersehbarer. Die zufällige Streuung in Richtung und Stärke, die manche Waffe schwerer beherrschbar machte als beabsichtigt, fällt geringer aus. Im Gegenzug steigt die Abweichung nach dem ersten Schuss leicht — kontrollierte Feuerstöße und Einzelschüsse werden auf Distanz wichtiger.

Ich habe in den 2000ern bei den ersten Online-Shootern noch jedes Rückstoßmuster mühsam auswendig gelernt; wer das Spray einer Waffe im Schlaf zog, gewann die Duelle. Genau dieses Prinzip — Muster beherrschen statt auf Glück hoffen — holt sich das Studio jetzt zurück. Wer regelmäßig spielt, wird das mögen, Gelegenheitsspieler eher fluchen.

Bild: EA

Der Sniper-Sweetspot schrumpft

Am meisten Diskussion dürfte der zweite Eingriff auslösen. Jedes Scharfschützengewehr hat in Battlefield 6 eine sogenannte Sweetspot-Distanz — ein Entfernungsfenster, in dem ein Treffer in den Oberkörper sofort tödlich ist. Diese Fenster werden durchweg verkleinert. Beim L115 etwa schrumpft der Bereich von 120 bis 175 Metern auf 100 bis 133 Meter. Die sicheren One-Shot-Kills aus großer Distanz, an denen sich die Infanterie seit dem Launch reibt, werden damit seltener.

Das ist eine politische Änderung, keine rein technische. Für die einen ist der Sweetspot Ausdruck von Können und Belohnung für saubere Distanzschüsse, für die anderen schlicht Frust-Mechanik, gegen die man als normaler Soldat kaum etwas ausrichten kann. Das Studio stellt sich erkennbar auf die zweite Seite.

TTK, Gliedmaßen-Schaden und der Rest des Pakets

Beim Schaden an Armen und Beinen nimmt das Update ebenfalls etwas heraus, sodass Treffer in die Gliedmaßen weniger stark ins Gewicht fallen. Die Zeit bis zum Ausschalten eines Gegners (Time-to-Kill) bleibt an der Spitze unangetastet — als Richtwert nennt das Studio 200 bis 300 Millisekunden für automatische Waffen im Nahkampf. Verlangsamt werden vor allem die Durchschnittswerte, damit Waffenbeherrschung stärker zählt. Dazu kommen Netcode-Verbesserungen, die Treffer-Registrierung und Trefferanzeige zuverlässiger machen sollen.

Der Patch ist Teil des laufenden Season-3-Programms und kommt nicht allein: Zeitgleich starten ein neuer, betont zugänglicher Battle-Royale-Modus und ein Saison-Event. Die Waffenbalance ist aber der Teil, über den danach geredet wird.

Überfälliger Schritt — mit einem Haken

Der Weg weg vom Zufall ist überfällig: Ein Shooter, in dem dieselbe Waffe mal kontrollierbar und mal unberechenbar feuert, bestraft genau die Spieler, die das Üben ernst nehmen. Auch der gestutzte Sniper-Sweetspot ist nachvollziehbar, weil er ein Frust-Element entschärft, das viele seit dem Start nervt. Mein Vorbehalt liegt woanders: Battlefield Studios verstellt mehrere große Regler gleichzeitig — Rückstoß, Reichweite, Schaden, Netcode — und testet das in einer Laborumgebung mit motivierten Freiwilligen. Wie sich das anfühlt, zeigt sich nicht im Testserver, sondern wenn am 30. Juni die vollen Lobbys mit ihren ganz normalen Spielern daraufgehen.