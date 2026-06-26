Drei Tage nach dem großen Bahn-Stillstand gibt es eine Erklärung. Als am Abend des 23. Juni bundesweit die Züge stehenblieben, war der digitale Zugfunk GSM-R ausgefallen — warum ein einziges Netz den ganzen Verkehr lahmlegt, hatten wir damals beschrieben, die Ursache blieb offen. Jetzt hat die DB InfraGO sie benannt. Es war kein Angriff von außen, sondern ein Eingriff von innen.

Ein geplanter Tausch legt den Kern lahm

Laut DB InfraGO war „der planmäßige Tausch einer technischen Komponente“ der Auslöser. Berichten zufolge soll dabei ein fehlerhaftes Software-Update den Kern des GSM-R-Netzes getroffen haben — offiziell bestätigt ist dieser Teil bislang nicht. Fest steht der Ablauf: Gegen 22:30 Uhr brach der Funk zusammen, erst kurz vor 1 Uhr lief wieder ein Notbetrieb. In dem Zeitfenster stand praktisch alles. Fernverkehr, Nahverkehr, Güterzüge, S-Bahnen — und mit ihnen die Konkurrenten der DB, die dieselbe Funkinfrastruktur nutzen. Ohne Zugfunk darf kein Zug fahren: Lokführer und Fahrdienstleiter müssen sich erreichen können, alles andere wäre fahrlässig.

Wer im Maschinenraum schon einmal nachts ein Wartungsfenster gefahren hat, kennt den wunden Punkt: Der gefährlichste Moment ist nicht der Normalbetrieb, sondern der geplante Eingriff. Genau deshalb gehört vor jeden Tausch an einer zentralen Komponente ein getesteter Rückweg — ein Rollback, der in Minuten greift, nicht in Stunden.

Das Ersatznetz, das keines war

Der eigentlich beunruhigende Teil steckt nicht im Auslöser, sondern in dem, was danach nicht passierte. Das vorgesehene Ausweichnetz, das bei einem GSM-R-Ausfall einspringen soll, fiel ebenfalls aus. Ein Reservesystem, das exakt in dem Moment versagt, für den es existiert, ist kein Reservesystem — es ist eine Zeile im Notfallhandbuch, die niemand unter Last geprüft hat. Redundanz, die nur auf dem Papier steht, kostet im Ernstfall genauso viel wie gar keine.

Sabotage oder einen Hackerangriff schließen die Ermittler aus. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Ein einzelner Wartungsschritt konnte ein bundesweites Verkehrssystem für Stunden anhalten, und die zweite Verteidigungslinie hielt nicht.

Die Ablösung von GSM-R ist längst beschlossen — der Nachfolgestandard FRMCS soll ab 2026 ausgerollt und bis 2035 flächendeckend übernommen werden. Bis dahin hängt der deutsche Bahnverkehr an einer Technik aus den späten 1990ern, deren Schwachstelle dieser Abend schonungslos gezeigt hat. Ein neues Netz allein löst das Grundproblem aber nicht. Solange der Ausweichpfad nicht regelmäßig unter realer Last getestet wird, verschiebt der Umstieg den nächsten Totalausfall nur auf modernere Hardware.