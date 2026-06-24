Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, und in ganz Deutschland steht der Zugverkehr. Kein Sturm, kein Stellwerksbrand, keine Bombenentschärfung — sondern ein ausgefallenes Funknetz. Der digitale Zugfunk GSM-R, über den Lokführer und Betriebszentralen miteinander sprechen, war bundesweit gestört. Und ohne diesen Funk rollt aus Sicherheitsgründen kein Zug.

Ein Netz, an dem die ganze Republik hängt

GSM-R steht für „GSM-Railway“ und ist das Rückgrat der Bahnkommunikation: ein eigenes Mobilfunknetz nur für den Bahnbetrieb, über das Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter Sprache und Steuerdaten austauschen. Fällt es aus, fehlt der sichere Draht zwischen Zug und Leitstelle — und genau dann bleiben die Züge stehen, wo sie gerade sind.

Betroffen war nicht nur die Deutsche Bahn. Weil Wettbewerber wie Metronom und Erixx dieselbe Infrastruktur nutzen, traf der Ausfall den gesamten Schienenverkehr. An den Bahnsteigen strandeten Reisende; das Personal kündigte vor Ort Wartezeiten von fünf bis sechs Stunden an. Ein Sprecher der Bahn bestätigte die GSM-R-Störung und erklärte, die Technik arbeite mit Hochdruck an der Behebung.

Wer selbst Systeme betreibt, kennt die Lektion: Eine Komponente, an der alles hängt und für die es keinen gleichwertigen Ersatz gibt, fällt irgendwann aus — die Frage ist nur, wann. Mein eigenes Hosting verteile ich bewusst auf netcup und Hetzner; fällt ein Anbieter weg, läuft der Rest weiter. Bei einem bundesweiten Funknetz lässt sich diese Trennung ungleich schwerer ziehen.

Warum ein Funkausfall jeden einzelnen Zug anhält

Der Grund ist Sicherheit, nicht Bequemlichkeit. Ein Lokführer muss jederzeit für die Leitstelle erreichbar sein — für Notrufe, für Fahrterlaubnisse, für die schnelle Sperrung eines Gleises. Reißt diese Verbindung ab, darf kein neuer Fahrweg freigegeben werden. Laut einem Lokführer sollte die Umschaltung auf ein Ersatzsystem rund eine halbe Stunde dauern. Bis der Betrieb dann wirklich wieder anläuft, vergeht deutlich mehr Zeit: Die Züge werden nacheinander und kontrolliert in Bewegung gesetzt, nicht alle auf einmal.

2G aus den Neunzigern — und die schleppende Ablösung

GSM-R ist technisch ein alter Bekannter. Es basiert auf dem 2G-Standard GSM, also auf Mobilfunktechnik aus den Neunzigern, zugeschnitten auf die Bahn. Der Nachfolger steht längst fest: Das auf 5G aufbauende FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) soll GSM-R in den kommenden Jahren ablösen. Nur zieht sich dieser Umbau über die gesamte Strecken- und Fahrzeugflotte und ist eine Aufgabe für ein Jahrzehnt, nicht für eine Saison.

Mich überrascht an diesem Abend weniger, dass ein Funknetz mal ausfällt, als die Tatsache, dass ein einzelnes System aus der GSM-Ära 2026 immer noch das alleinige Nervensystem der Bahn ist — ohne gleichwertige zweite Ebene, die sofort übernimmt.

Was den Ausfall ausgelöst hat, blieb am späten Abend offen — von einem schlichten Defekt bis zu einem Angriff ließ sich öffentlich nichts bestätigen. Den Reisenden auf den Bahnsteigen war die Ursache ohnehin gleich. Hängen bleibt ein anderer Befund: Ein Land, dessen gesamter Schienenverkehr an einem einzigen Funknetz hängt, hat für den Tag X keinen Puffer eingebaut.