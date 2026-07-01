Der Begriff klingt nach Spezialeinheit, gemeint ist der Techniker, der zum Kunden ins Haus kommt. „Forward Deployed Engineers“ (FDE) sind Ingenieure, die ein Anbieter direkt in die Firma des Kunden setzt, damit sie dort mit anpacken statt aus der Ferne zu beraten. Amazon macht daraus jetzt ein Milliardengeschäft: AWS steckt eine Milliarde Dollar in eine eigene FDE-Einheit, die Unternehmen vor Ort KI-Agenten in ihre Systeme baut.

AWS investiert eine Milliarde Dollar in eine neue Organisation für „Forward Deployed Engineers“.

Die Truppe soll auf „Tausende“ Ingenieure wachsen; pro Kunde startet ein Team aus rund fünf bis sechs Leuten, das neben KI-Agenten arbeitet.

Als Taktung nennt AWS „45/45/45″: eine Idee in 45 Minuten, die Prüfung in 45 Stunden, das fertige Ergebnis im Arbeitsablauf in 45 Tagen.

Erste Kunden sind NBA, NFL, Ricoh, Cox Automotive, Southwest Airlines und das Allen Institute.

Abgerechnet wird nach Ergebnis statt nach Stunden — Amazon nennt es ausdrücklich „keine klassische Beratung“.

Ingenieure zum Ausleihen — der Palantir-Trick wird Massenware

Das Modell hat Palantir groß gemacht: eigene Leute in die Kundenfirma setzen, um eine technische Umstellung zu beschleunigen. Neu ist die Größenordnung. AWS-Vizepräsidentin Francessca Vasquez, zuständig für „Frontier AI Engineering“, will die Einheit mit „Tausenden“ Ingenieuren besetzen. Ein Trupp von fünf bis sechs Leuten rückt jeweils bei einem Kunden ein und arbeitet dort zusammen mit KI-Agenten — Software, die Aufgaben eigenständig erledigt. AWS beschreibt den Ansatz als „agentic-first“, verspricht Projektzeiten von Tagen statt Monaten und eine Taktung, die es „45/45/45″ nennt.

Anders als OpenAI und Anthropic, die für ihre eigenen FDE-Vorstöße in diesem Jahr separate Gesellschaften gegründet haben, finanziert Amazon die Truppe komplett aus der eigenen Bilanz, ohne Partnerfirmen. AWS hat seine KI-Agenten fürs Büro zuletzt auch technisch nachgerüstet; die FDE-Einheit ist der menschliche Aufsatz darauf.

„Keine Beratung“ — aber mit eingebauter Bindung

Bezahlt wird nach Geschäftsergebnis, nicht nach abgerechneten Stunden; Amazon grenzt sich damit ausdrücklich von klassischer Beratung ab. Die eigentliche Arbeit der FDEs besteht oft darin, aus den Firmendaten Wissensgraphen zu bauen, damit die KI-Agenten überhaupt sinnvoll auf die Systeme zugreifen können. Genau da liegt der doppelte Boden: Je tiefer die Agenten in der Infrastruktur des Kunden stecken, desto teurer wird ein späterer Wechsel weg von AWS. Vasquez formuliert es positiv — das Wissen stecke am Ende im Code des Kunden, nicht in Köpfen, die kündigen können. Zugleich betont AWS, die Kundenteams sollten am Ende eigenständig weiterarbeiten können, nicht abhängig bleiben.

Beim Kunden am Schreibtisch sitzen und mit anpacken, statt aus der Ferne Tickets abzuarbeiten — das ist in kleinen IT-Firmen wie meiner nie aus der Mode gekommen. Neu ist nur, dass jetzt der Plattformanbieter selbst am Tisch sitzt und ein Milliardenbudget mitbringt.

Was das für die Kunden heißt

Für große Unternehmen, die mit KI-Pilotprojekten nicht in den Produktivbetrieb kommen, ist so ein Team zunächst ein attraktives Angebot: Leute, die den Kram tatsächlich zum Laufen bringen. Mich stört an der Verpackung vor allem das Etikett „keine klassische Beratung“. Am Ende ist es genau das — Beratung, die sich über das Ergebnis abrechnet und den Anbieter tief in die eigenen Systeme lässt. Wer FDEs ins Haus holt, kauft Tempo und Know-how, bezahlt aber mit Nähe zu genau der Plattform, die daran verdient. Für einen Mittelständler mit eigenem Rack ist die wichtigere Frage darum nicht, wie schnell die Agenten laufen, sondern wie leicht man sie später wieder loswird.