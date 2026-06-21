Auf dem AWS Summit in New York hat Amazons Cloud-Sparte am 17. Juni 2026 recht offen eingeräumt, woran KI-Agenten im Unternehmen bisher scheitern: Sie kennen den Geschäftskontext nicht, und sie produzieren unsicheren Code. Gleich zwei neue Dienste sollen diese Lücken schließen — vorgestellt von Swami Sivasubramanian, bei AWS inzwischen Vizepräsident für „Agentic AI“. AWS Continuum kümmert sich um die Sicherheit, AWS Context um das fehlende Wissen.

AWS Continuum: Sicherheit „im Maschinentempo“

Continuum ist ein KI-nativer Sicherheitsdienst, der laufend den Code durchsucht, gefundene Risiken nach geschäftlichem Einfluss sortiert und sie anschließend behebt. Der Clou steckt im Validieren: Der Dienst spielt mögliche Angriffe in einer isolierten Umgebung nach, um echte Schwachstellen von Fehlalarmen zu trennen — und schlägt dann konkrete Gegenmaßnahmen vor, von der Netzwerkkonfiguration über Rechte bis zum Patch. Dazu kommt ein Bedrohungsmodell nach dem STRIDE-Schema (in der Vorschau), das Angriffsszenarien direkt aus Designdokumenten oder Quellcode ableitet. Der bisherige AWS Security Agent geht in Continuum auf.

Zwei Betriebsarten gibt es: einen Lernmodus, in dem ein Mensch jede Korrektur freigeben muss, und einen Enforcement-Modus, der Fixes selbsttätig einspielt, sobald das Vertrauen wächst. Laut AWS arbeitet Continuum schneller, als klassische Verteidigung reagieren kann — gestützt auf Anthropics Modell Claude Mythos. „Security at machine speed“ nennt AWS das; ein Agent, der eigenständig Patches in Produktion schiebt, ist allerdings genau die Sorte Automatik, bei der ich im Tagesgeschäft erst mal die Hand am Notausschalter behalte. Vorerst läuft der Dienst ohnehin nur bei ausgewählten Pilotkunden. AWS baut seine KI-Offensive damit konsequent aus — erst die eigenen Beschleuniger für fremde Rechenzentren, jetzt die Werkzeuge für die Agenten obendrauf.

AWS Context: ein Wissensgraph gegen das Halluzinieren

Context geht das zweite Problem an. Der Dienst baut automatisch einen Wissensgraphen aus vorhandenen Datenquellen — Datenbanken, Dokumenten, E-Mails, Chatnachrichten — und legt Geschäftsregeln und Fachwissen darüber. Wichtiger noch: Er klärt, welche Quelle die maßgebliche ist, und schränkt per Zugriffskontrolle ein, welcher Agent welche Information je nach Berechtigungsstufe sehen darf. Zur Laufzeit liefert eine „agentische Suche“ den Agenten diesen geprüften Kontext, damit sie nicht mehr selbstbewusst Unsinn empfehlen. Technisch steht der Dienst auf derselben Basis wie Amazons Assistent Quick.

Wer in gewachsenen Firmen unterwegs ist, kennt das eigentliche Problem dahinter: Drei Systeme, vier Wahrheiten, und niemand kann auf Anhieb sagen, welche Tabelle stimmt. Eine Maschine, die diese Zuständigkeiten sauber auflöst, wäre tatsächlich nützlich — vorausgesetzt, die hinterlegten Geschäftsregeln stimmen, sonst automatisiert man nur das Chaos. Eng verzahnt ist das mit den Erweiterungen für Amazon Bedrock AgentCore, das eine verwaltete Wissensbasis mit Anschlüssen an S3, SharePoint, Confluence und Google Drive sowie eine eingebaute Websuche bekommt.

Bild: AWS

DevOps-Agent, Kiro und die übliche Preview-Warteschlange

Drumherum hat AWS den Maschinenraum aufgeräumt. Ein DevOps-Agent prüft in einem „Release Readiness Review“, ob Code-Änderungen produktionsreif sind, erstellt Testpläne und lässt sie in produktionsnahen Umgebungen laufen — in der Testphase in der US-Region kostenlos. Der Entwicklungsagent Kiro bekommt eine native iOS-App für zahlende Kunden, mit der sich Cloud-Coding-Aufgaben vom Telefon steuern lassen. Und AgentCore filtert künftig manipulative Prompts und Datenabflüsse heraus, mit angekündigten Anbindungen an Sicherheitsfirmen wie Check Point, Zscaler, Rubrik, Netskope und SentinelOne. Als frühen Praxiskunden führt AWS Southwest Airlines an.

Unterm Strich sind diese Ankündigungen vor allem ein Eingeständnis: Die vollmundig beworbenen autonomen Agenten waren fürs Büro noch nicht reif, es fehlten Kontext und Absicherung. Dass die spannendsten Teile in „gated preview“ stecken, also noch gar nicht buchbar sind, passt ins Bild. Für kleinere Betriebe bleibt das vorerst ein Beobachtungsposten — wer schon einmal eine „selbstlaufende“ Automatik in Produktion gebracht hat, weiß, dass sich Vertrauen langsamer aufbaut, als AWS hier Tempo verspricht.