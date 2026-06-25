Vergangene Woche war es noch ein Bloomberg-Bericht, über den wir am 19. Juni geschrieben haben: Brüssel nehme die großen Cloud-Anbieter ins Visier. Jetzt liegt die offizielle Position vor. Am 25. Juni 2026 hat die EU-Kommission verkündet, dass sie Amazon Web Services und Microsoft Azure vorläufig als „Gatekeeper“ unter dem Digital Markets Act einstufen will. Erstmals greift das schärfste Wettbewerbsinstrument der EU damit nach der Cloud-Infrastruktur.

Gatekeeper trotz verfehlter Schwellenwerte

Der eigentliche Knackpunkt steckt im Kleingedruckten: AWS und Azure erreichen die festen Schwellenwerte des DMA — gebunden an Umsatz und Nutzerzahlen — gar nicht. Die Kommission stuft sie trotzdem als DMA-Gatekeeper ein, weil sie die beiden als unverzichtbares Nadelöhr zwischen Unternehmen und deren Kunden sieht. Begründung: Marktführerschaft, Investitionsvolumen, operative Kapazität. Zusammen kommen der Marktführer AWS und die Nummer zwei Azure auf über 55 Prozent des EU-Cloud-Markts. Die zugrunde liegende Marktuntersuchung läuft seit November, unterstützt von der niederländischen Wettbewerbsbehörde ACM. Google Cloud bleibt — wie schon im Juni absehbar — vorerst außen vor.

Datenportabilität, Interoperabilität — und der Lock-in als eigentliches Ziel

Was die Konzerne liefern müssten, falls die Einstufung hält: Anbieterwechsel ohne technische Hürden, Interoperabilität und Datenportabilität kostenlos, kein Bevorzugen der eigenen KI- und Datenbank-Dienste, dazu faire Lizenzbedingungen, die rivalisierende Clouds nicht künstlich verteuern.

Ich betreibe meine eigene Infrastruktur bewusst bei netcup und Hetzner, nicht bei den Hyperscalern — gerade, um diese Abhängigkeit erst gar nicht aufzubauen. Im Tagesgeschäft sehe ich dafür regelmäßig den anderen Fall: ein Mittelständler, der einmal in Azure eingezogen ist und dann merkt, dass der Auszug an Egress-Gebühren und fehlender Portabilität scheitert. Wer einmal drin ist, zahlt fürs Rausgehen.

Dass die Kommission genau hier ansetzt — Wechselkosten, Egress, Self-Preferencing —, trifft den wunden Punkt. Nur: „kostenlose Portabilität“ auf dem Papier ist noch keine schmerzlose Migration. Wer große Datenbestände und eine über Jahre gewachsene Architektur verschieben muss, merkt schnell, dass die Technik dabei das kleinere Problem ist.

Wirkung frühestens 2027

Bis dahin ist es ohnehin ein weiter Weg. Die finale Entscheidung erwartet die Kommission bis Oktober 2026, die eigentlichen Pflichten würden erst rund sechs Monate später greifen — also Mitte 2027. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 20 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, ein Hebel, der bei Amazon und Microsoft tatsächlich wehtut. Für die vielen kleinen und mittleren Firmen, die längst in einer der beiden Clouds sitzen, heißt das: Erleichterung beim Anbieterwechsel ist in Aussicht — aber gut ein Jahr entfernt. Und dass ausgerechnet Google Cloud durch das Schwellenraster fällt, zeigt, wie viel Auslegungsspielraum in diesem „vorläufig“ noch steckt.