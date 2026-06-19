Die EU-Kommission macht ernst mit den Cloud-Riesen. Schon in der kommenden Woche könnte Brüssel Amazon Web Services und Microsoft Azure vorläufig zu „Gatekeepern“ im Sinne des Digital Markets Act (DMA) erklären — das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Es wäre das erste Mal, dass die DMA-Regeln nicht App-Store oder Messenger treffen, sondern die Rechen- und Speicher-Infrastruktur, auf der ein guter Teil des Internets läuft.

Noch ist nichts entschieden. Die Rede ist von vorläufigen Erkenntnissen; die endgültige Einstufung soll bis Ende 2026 fallen, und Fristen verschieben sich in solchen Verfahren gern. Aber die Richtung ist deutlich.

Was der DMA-Gatekeeper-Stempel bedeuten würde

Ein Gatekeeper nach dem DMA muss sich an Pflichten halten, die genau dort ansetzen, wo die Hyperscaler ihre Kunden bisher festhalten. Konkret geht es um Interoperabilität, um ein Ende der Selbstbevorzugung eigener Dienste und um Vorgaben gegen das Einsperren von Kunden — Stichwort Datenportabilität. Wer heute seine Daten aus einer Cloud herausziehen will, zahlt dafür oft kräftig.

Der Hebel ist nicht ohne: Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, im Wiederholungsfall bis zu zwanzig Prozent. Bei Amazon und Microsoft reden wir damit über Summen, die selbst dort wehtun. Dieselbe Mechanik hat Brüssel schon gegen andere Plattform-Konzerne in Stellung gebracht — erst kürzlich eröffnete Italiens Kartellbehörde ein DMA-Verfahren gegen Apples iCloud.

Warum AWS und Azure — und Google Cloud nicht

Die formelle Marktuntersuchung läuft seit November 2025. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass Microsoft und Amazon eine „sehr starke Stellung“ im Cloud-Markt einnehmen. Interessant ist, dass beide die klassischen DMA-Schwellen bei Nutzerzahl und Umsatz nicht automatisch reißen — die Behörde argumentiert über ihre Rolle als zentrales Tor zwischen Anbietern und Geschäftskunden.

Ausgelöst hat das Ganze auch eine Serie spektakulärer Ausfälle. Ein rund 15-stündiger AWS-Ausfall legte zeitweise Dienste wie Atlassian, Docker, Epic Games und Signal lahm; ein späterer Azure-Ausfall traf den Check-in von Fluggesellschaften und sogar den Sitzungsbetrieb des schottischen Parlaments. Wenn der Aussetzer eines einzigen Anbieters halb Europa ins Stolpern bringt, ist das genau die Konzentration, die Regulierer nervös macht. Bemerkenswert: Google Cloud bleibt vorerst außen vor — die Nummer drei im Markt ist offenbar (noch) nicht groß genug, um ins Visier zu geraten.

Was Kunden davon haben — und was nicht

Bei den Egress-Gebühren werde ich aus eigener Erfahrung hellhörig. Daten in die Cloud schieben kostet fast nichts, sie wieder herauszuholen dagegen schon — und genau diese Asymmetrie ist der Klebstoff, der Migrationen ausbremst. Wer schon einmal eine gewachsene Umgebung von einem Hyperscaler wegziehen wollte, kennt die Rechnung am Monatsende. Sinkende oder wegfallende Transferkosten wären für Wechselwillige der greifbarste Effekt.

Nur: Der Lock-in steckt nicht allein in den Gebühren. Er sitzt in den Managed Services — der Datenbank, der Warteschlange, der Authentifizierung, die es so nur bei diesem einen Anbieter gibt. Da hilft kein Datenexport-Recht, da hilft nur eine Architektur, die von Anfang an portabel gebaut ist. Dass sich ein Markt von oben aufbrechen lässt, sobald Brüssel ein Häkchen setzt, glaube ich erst, wenn ich es sehe — die Erfahrung mit großen Plattform-Konzernen sagt eher: Sie liefern das Minimum, fechten den Rest jahrelang aus und bauen die nächste Abhängigkeit gleich mit ein. Wer heute schon weg von US-Hyperscalern will, tauscht eine Abhängigkeit oft nur gegen die nächste. Ein DMA-Stempel ändert daran erst einmal nichts — er macht die Tür nur einen Spalt breiter.