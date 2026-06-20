Ein KI-Agent, der für einen selbstständig im Web recherchiert, klingt nach Bequemlichkeit. Microsofts Sicherheitsforscher haben am 18. Juni 2026 gezeigt, wie aus dieser Bequemlichkeit ein Einfallstor wird: Eine einzige präparierte Webseite reicht, damit ein lokal laufender Agent fremden Code auf dem eigenen Rechner ausführt. Der Angriff trägt den Namen AutoJack — und sein eigentlicher Wert liegt weniger in der konkreten Lücke als in dem Muster, das er offenlegt.

Von der Webseite zum Befehl auf dem Host

Das Szenario: Auf dem Rechner läuft AutoGen Studio, Microsofts Baukasten für KI-Agenten. Einer dieser Agenten soll eine Webseite zusammenfassen und ruft sie dazu im eigenen Browser auf. Genau dieser Moment wird zur Falle. Die geöffnete Seite baut im Hintergrund eine WebSocket-Verbindung zum lokalen Dienst auf ( ws://localhost:8081/api/mcp/ws/ ) und schiebt darüber einen Befehl nach, den AutoGen Studio anschließend ausführt — unter dem Konto, mit dem das Programm läuft. Im Proof of Concept startete ein harmloser „Web Content Summarizer“ so den Windows-Taschenrechner; ein Angreifer würde an dieser Stelle etwas Unangenehmeres setzen. Eine Nutzerinteraktion über den bloßen Seitenbesuch hinaus ist nicht nötig.

Drei Fehler, die erst zusammen die Tür öffnen

Bild: Microsoft

Keine der drei Schwachstellen wäre für sich allein gefährlich — erst die Kette macht den Angriff. Erstens vertraut die WebSocket-Schnittstelle Verbindungen von localhost. Das soll einen normalen Browser aussperren, der auf eine bösartige Seite zeigt. Nur: Der Agent läuft selbst auf demselben Rechner, also gilt alles, was er lädt, ebenfalls als localhost und kommt durch. Zweitens überspringt die Authentifizierung ausgerechnet die MCP-Pfade — in der Annahme, der nachgelagerte Handler prüfe die Tokens selbst. Das tat er nie, die Verbindung blieb also unauthentifiziert offen. Drittens nahm der Endpunkt den Befehl direkt aus einem Aufrufparameter und führte ihn aus, ohne zu prüfen, welches Programm überhaupt starten darf.

Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Hier lohnt der nüchterne Blick. Die verwundbare Stelle steckte nur in Entwickler-Vorabversionen von AutoGen Studio (den 0.4.3.dev -Builds mit MCP-Unterstützung); die reguläre PyPI-Veröffentlichung 0.4.2.2 hatte die Route gar nicht. Wer das Paket normal installiert hat, war nie betroffen. Microsoft hat den Fehler nach der Meldung an das eigene Response Center im Hauptzweig geschlossen — die Befehlsparameter liegen jetzt serverseitig hinter einer einmaligen Sitzungs-ID, unbekannte IDs werden abgewiesen. Eine breite Ausnutzungswelle ist das also nicht.

Trotzdem ist AutoJack mehr als eine Randnotiz. Wer Agenten produktiv an reale Systeme lässt, kennt das ungute Gefühl: Ein Programm, das gleichzeitig das offene Web ansurft und lokale Befehle ausführen darf, ist eine geladene Waffe. Bei mir laufen solche Agenten-Experimente grundsätzlich nur in einer isolierten VM mit eigenem Benutzerkonto und dichtgemachter Firewall — genau die Trennung, die Microsoft in seinen Empfehlungen jetzt selbst anmahnt. Das Problem ist nicht dieser eine Patch. Das Problem ist, dass die halbe Branche gerade Agenten mit Web-Zugriff und Ausführungsrechten zusammensteckt und die Sicherheitsarchitektur hinterherhinkt — erst kürzlich traf es LangGraph mit einer ganz ähnlichen RCE-Kette. Dieser eine Patch ist erledigt; das Muster dahinter bekommen wir so schnell nicht aus dem Markt.