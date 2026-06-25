Als Australien im Dezember als erstes Land der Welt Jugendlichen unter 16 die Konten bei Instagram, TikTok und Snapchat verbot, war von einem Vorbild für die Welt die Rede. Ein halbes Jahr später liefert die erste größere Untersuchung ein ernüchterndes Bild: Geändert hat sich erstaunlich wenig.

Was die erste Studie zeigt

Mehr als 85 Prozent der betroffenen Jugendlichen nutzen die gesperrten Plattformen weiterhin. Die Forscher fanden nach eigener Aussage keine ausreichenden Belege dafür, dass das Gesetz die Social-Media-Nutzung der unter 16-Jährigen in den ersten Monaten nennenswert verändert hätte — so fasst es die veröffentlichte Untersuchung zusammen. Aufgeschlüsselt nach Alter blieb die tägliche Nutzung bei den 12- bis 13-Jährigen stabil, ging bei den 14- bis 15-Jährigen leicht zurück — und stieg bei den über 16-Jährigen, die nun legal dürfen, sogar an.

Das Verbot sollte Kinder vor Mobbing und, wie es in der Begründung hieß, vor „räuberischen Algorithmen“ schützen. An der Reichweite dieser Algorithmen hat sich für die meisten jungen Nutzer in den ersten Monaten nichts verschoben.

Warum die Sperre kaum greift

Der Grund liegt weniger im Willen der Jugendlichen als in der Technik dahinter. Wer ausgesperrt wird, weicht aus: auf Konten, die auf ältere Geschwister oder Eltern angemeldet sind, auf schnell erstellte Fake-Profile, oder gleich auf das private Browserfenster, in dem die App den Nutzer nicht wiedererkennt. Eine Altersschätzung per Gesichtserkennung lässt sich mit dem Foto eines Erwachsenen oder ein wenig Nachhilfe austricksen.

Wer im Webgeschäft schon einmal eine Altersabfrage in ein Formular einbauen sollte, kennt das Dilemma — ich eingeschlossen: Eine Hürde, die ohne Ausweis-Scan auskommt, hält niemanden auf, der sie umgehen will. Eine, die den Ausweis verlangt, schreckt die ehrlichen Nutzer ab und schafft eine Datensammlung, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Genau zwischen diesen beiden Polen sitzt Australiens Gesetz fest.

Warum das auch Europa angeht

Die Debatte ist längst nicht auf Australien beschränkt. Mehrere EU-Staaten und auch Teile der deutschen Politik liebäugeln mit ähnlichen Alterssperren, und die Frage der verlässlichen Altersverifikation steht im Zentrum jedes dieser Vorstöße. Australien ist damit zum Reallabor geworden — und das erste Ergebnis fällt nüchtern aus.

Mein Eindruck: Ein Verbot, das sich mit dem Browserfenster eines 13-Jährigen aushebeln lässt, ist kein Jugendschutz, sondern ein politisches Signal. Wer Kinder wirklich vor den Mechaniken der Plattformen schützen will, kommt um die unbequemere Frage nicht herum — nämlich, wie man diese Mechaniken selbst reguliert, statt nur das Eintrittsalter auf dem Papier hochzusetzen.