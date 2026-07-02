Ein Marine-Rüstungszulieferer als Ziel einer Erpresserbande – das ist die Sorte Meldung, bei der man zweimal hinschaut. Auf der Leak-Seite der Ransomware-Gruppe „The Gentlemen“ taucht der Eintrag „TKMS / Atlas Elektronik“ auf. Zuerst berichtete die Wirtschaftswoche über einen Cyberangriff auf eine Tochter von ThyssenKrupp Marine Systems, ohne die betroffene Firma zu nennen; mehrere Finanz- und IT-Sicherheitsquellen kommen inzwischen auf Atlas Elektronik. Offiziell bestätigt haben weder TKMS noch Atlas den Vorfall.

Wer Atlas Elektronik ist – und warum das heikel ist

Atlas Elektronik gilt als einer der wichtigsten deutschen Entwickler von Marine-Elektronik. Die Bremer liefern Sonar-Systeme, Führungssysteme, Waffeneinsatzsysteme und Unterwassertechnik für U-Boote und Überwasserschiffe; zu den Kunden zählen die Bundesmarine und ausländische Streitkräfte. Für die geplanten MEKO-Fregatten der Klasse F128 der Deutschen Marine soll die Firma unter anderem ein modernes Schleppsonar beisteuern. Damit steht kein beliebiger Mittelständler auf der Liste, sondern ein Zulieferer für militärische Hochtechnologie – und genau solche Firmen sind für Erpressergruppen wie für staatlich gesteuerte Angreifer ein bevorzugtes Ziel.

Wer im Tagesgeschäft die Sicherheit von Zulieferern im Blick behalten muss, kennt das Muster: Das schwächste Glied einer Lieferkette ist selten der große Name auf dem Vertrag, sondern der spezialisierte Zulieferer, dessen IT-Budget nicht im selben Tempo wächst wie seine strategische Bedeutung. Ich sehe das im Kleinen bei jedem Audit – bei einem Rüstungslieferanten wiegt derselbe blinde Fleck ungleich schwerer.

Leak-Eintrag ist noch kein bewiesener Schaden

Was die Angreifer tatsächlich erbeutet haben und ob interne Systeme verschlüsselt wurden, ist bislang unklar. Ein Eintrag auf einer Leak-Seite ist zunächst eine Behauptung der Täter, kein Beleg für den Umfang – Ransomware-Gruppen listen Opfer auch, um den Druck zu erhöhen, bevor überhaupt Daten veröffentlicht sind. Offen bleibt vor allem, ob es hier um klassische Erpressung geht oder ob Spionage im Spiel ist. Bei einem Sonar- und Führungssystem-Hersteller ist dieser Unterschied alles andere als akademisch.

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Erpressung oder Spionage – die unbequemere Frage

Bei einem gewöhnlichen Firmen-Hack lautet die erste Frage: Zahlt das Unternehmen das Lösegeld? Bei einem Marine-Zulieferer verschiebt sie sich zu einer unbequemeren – wer bekommt am Ende die Daten zu sehen? Landen Unterlagen zu U-Boot-Sonar oder Führungssystemen erst einmal bei einer kriminellen Gruppe, ist der Weg zu einem staatlichen Interessenten kurz. Dass sich TKMS und Atlas bedeckt halten, ist bei einem Rüstungsthema nachvollziehbar; die bloße Nennung auf einer kriminellen Leak-Seite ist trotzdem schon ein Politikum. Solange keine offizielle Aufklärung folgt, bleibt der Fall genau das, was er heute ist: eine ernste Behauptung mit gravierender Fallhöhe – und ohne belastbare Zahlen dahinter.