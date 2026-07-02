Wer am Monitor Fotos oder Videos bearbeitet, kennt die Prozedur: alle paar Wochen das Kolorimeter aus der Schublade kramen, an den Bildschirm hängen, Software starten, warten. Genau diesen Schritt will Asus abschaffen. Die beiden neuen Modelle, Asus ProArt PA27USD (27 Zoll) und PA32USD (32 Zoll), tragen das Messgerät fest eingebaut – ein motorisierter Arm klappt es zur Kalibrierung vor das Panel und danach wieder weg.

Was in den Panels steckt

Beide Modelle nutzen ein 4K-QD-OLED-Panel von Samsung (3.840 × 2.160) mit bis zu 240 Hz und 10 Bit Farbtiefe. Ab Werk sind sie auf Delta E < 1 kalibriert und decken 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. Die Vollbild-Helligkeit liegt bei 250 cd/m², im HDR-Betrieb sind bei kleiner Fensterfläche bis zu 1.000 Nits drin. Dazu kommen Dolby Vision, HDR10 und HLG. Auf der Rückseite sitzt, was die Zielgruppe verrät: 12G-SDI-Eingänge (einer beim PA27USD, zwei beim PA32USD), dazu DisplayPort 2.1, zweimal HDMI 2.1 und zwei Thunderbolt-4-Ports, einer davon mit 96 Watt Ladeleistung. Streulichtblende und Kalibrierprotokoll liegen bei.

Bild: Asus

Das eingebaute Kolorimeter – Komfort mit Fußnote

Der Clou ist der motorisierte Farbmesser. Er fährt automatisch heraus, misst und legt das korrigierte Profil direkt auf dem Scaler-Chip des Monitors ab – unabhängig vom angeschlossenen Rechner. Kalibrieren lässt sich das nach Zeitplan, etwa nachts, wenn niemand am Schirm sitzt. Ich kalibriere meinen Bearbeitungsmonitor bis heute mit einem externen Messgerät, und der lästigste Teil ist ehrlich gesagt nicht das Messen, sondern das Dran-Denken. Genau das nimmt einem der eingebaute Sensor ab – für Studios mit mehreren Arbeitsplätzen, an denen die Farbtreue verbindlich sein muss, ist das mehr als eine Spielerei.

Die Fußnote steht beim Preis. Der PA27USD startet bei rund 2.250 Euro, der PA32USD bei etwa 3.000 Euro, im Handel teils darunter (ab 2.013 beziehungsweise 2.800 Euro). Ein gutes externes Kolorimeter kostet einen Bruchteil davon und wandert zwischen mehreren Monitoren hin und her. Wer nur einen Bildschirm betreibt, zahlt hier also einen deutlichen Aufschlag für Bequemlichkeit.

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Für ambitionierte Hobby-Fotografen ist das Overkill – die 12G-SDI-Anschlüsse allein zeigen, dass Asus Film- und Broadcast-Profis im Blick hat, nicht den Schreibtisch daheim. In genau diesem Umfeld, wo Kalibrierung Pflicht und Ausfallzeit teuer ist, könnte der Selbstmess-Monitor durchaus Schule machen. Ob andere Hersteller nachziehen, hängt vor allem daran, wie zuverlässig die Automatik im Alltag trifft – und das muss sie erst über Monate beweisen.