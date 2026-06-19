Ein Verdacht reicht inzwischen aus, um Europas wertvollsten Börsenkonzern in Aufruhr zu versetzen. US-Handelsminister Howard Lutnick hat der Führung von ASML mitgeteilt, eine der streng kontrollierten EUV-Lithografieanlagen könnte in China gelandet sein. Vorgelegt hat Washington dafür bislang nichts — und der niederländische Konzern weist die Darstellung in aller Schärfe zurück.

Was Washington behauptet — und was nicht

Wie TechCrunch unter Berufung auf Bloomberg berichtet, äußerte Lutnick am 19. Juni 2026 gegenüber ASML-Managern die Sorge, eine EUV-Anlage könne „in China gelandet“ sein. Regierungsvertreter behaupten, Belege dafür zu haben, dass ASML EUV-Komponenten und Transportausrüstung nach China geliefert habe. Öffentlich gemacht wurde davon nichts.

Der Unterschied ist entscheidend. Komponenten und Transportgestelle sind nicht dasselbe wie eine komplette, funktionierende Maschine in einer chinesischen Fab. Ob das Handelsministerium überhaupt Beweise für eine tatsächlich auf chinesischem Boden stehende Anlage besitzt, ließ es auf Anfrage offen. Genau diese Lücke zwischen Andeutung und Nachweis ist der Kern der ganzen Affäre.

Warum eine EUV-Anlage kein USB-Stick ist

ASML-Chef Christophe Fouquet dementiert kategorisch: Keine EUV-Maschine stehe in China, keine habe je dort gestanden. Der Konzern verfolge jedes ausgelieferte System — es sei entweder im Betrieb bei einem überwachten Kunden oder zerlegt und an ASML zurückgegangen. Weltweit existieren ASML zufolge exakt 314 EUV-Systeme, keines davon in China. Jede Verbindungsunterbrechung, jedes auffällige Verhalten lasse sich aus der Ferne nachvollziehen, dazu kommt eine interne Abschottung: Mitarbeiter mit Zugang zur EUV-Technik sind von den übrigen getrennt.

Technisch ist die Sache ohnehin sperrig. Eine EUV-Anlage wiegt zig Tonnen, füllt einen Reinraum und läuft ohne ständige Werksanbindung nicht einmal an. Ich betreue Infrastruktur, die im Hintergrund permanent Telemetrie nach Hause funkt — fällt eine Maschine vom Netz, steht das am nächsten Morgen im Monitoring. Eine Anlage, die ohne Hersteller-Verbindung gar nicht hochfährt, klammheimlich nach Shenzhen zu verschiffen und dort in Betrieb zu nehmen, ist eine erstaunlich steile These.

Der eigentliche Hebel heißt DUV

EUV-Verkäufe nach China sind seit der ersten Trump-Regierung verboten. Das laufende Geschäft mit China bestreitet ASML über ältere DUV-Anlagen — Technik, die der Konzern dort seit gut einem Jahrzehnt absetzt und die rund ein Fünftel des für 2026 erwarteten Umsatzes ausmacht. Und genau hier zielt der nächste Schlag hin: Ein überparteilicher Gesetzentwurf im US-Kongress würde die Beschränkungen auf sämtliche DUV-Lieferungen nach China ausweiten. Einen wichtigen Ausschuss hat er im April 2026 bereits passiert.

Der Vorgang reiht sich in ein größeres Muster. Erst diese Woche zahlte Bosch rund 36 Millionen Dollar Strafe, weil Sensoren ohne Lizenz bei Huawei gelandet waren. Mein Eindruck: Bei ASML geht es längst nicht mehr nur um diese eine Maschine, sondern um ein Druckmittel. Ein Verdacht, der sich nie ganz ausräumen lässt, hält einen strategisch unersetzlichen Lieferanten gefügig — und erinnert ihn daran, wer im Zweifel die Regeln setzt.

Bemerkenswert bleibt die Beweislast-Umkehr. ASML soll belegen, dass etwas nicht existiert, während Washington seine angeblichen Belege unter Verschluss hält. Für einen Konzern mit rund 700 Milliarden Dollar Börsenwert ist das mehr als ein PR-Ärgernis — es ist ein Test, wie eng Europas Schlüsselindustrie inzwischen unter US-Aufsicht arbeitet. Solange kein einziges Bild einer EUV-Anlage in einer chinesischen Fab auftaucht, bleibt von der Sache vor allem ein Verdacht mit enormer Hebelwirkung.