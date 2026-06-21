Die meisten Botnetze, die sich alte Router einverleiben, verfolgen ein simples Geschäftsmodell: möglichst viele Geräte einsammeln, dann DDoS-Angriffe fahren oder heimlich Kryptowährung schürfen. AryStinger tickt anders — und genau das macht den Fund unangenehm. Das Sicherheitsteam XLab des chinesischen Anbieters Qianxin hat eine bisher undokumentierte Schadsoftware seziert, die weltweit über 4.000 veraltete Router gekapert und zu getarnten Aufklärungsposten umgebaut hat.

Aufgefallen ist die Kampagne am 12. März 2026, als XLabs Überwachungssystem eine IP-Adresse beim Verteilen eines schädlichen Linux-Programms erwischte. Seither hat das Team das Werkzeug in seine Einzelteile zerlegt — und etwas gefunden, das über die übliche Wegwerf-Infrastruktur hinausgeht.

Aufklären statt Krawall machen

Statt Bandbreite für Überlastangriffe zu bündeln, baut AryStinger aus den gekaperten Geräten ein verteiltes Späh-Netz. Die Schadsoftware scannt Ports, identifiziert Dienste, zählt Subdomains auf — die klassische Vorarbeit für einen gezielten Einbruch. Große Scan-Aufträge zerlegt sie dabei laut XLab in viele kleine Häppchen und verteilt sie über die infizierten Router, damit kein einzelnes Gerät auffällig viel Lärm macht.

Dazu kommen Tunneling- und Proxy-Funktionen: Jeder gekaperte Router wird zur sauber aussehenden Zwischenstation, über die ein Angreifer seinen Datenverkehr fürs nächste Ziel umleitet. Manipulierte DNS-Einstellungen erlauben obendrein, den Browser-Verkehr der Nutzer umzubiegen und mitzulesen. Der infizierte Router ist hier nicht das Ziel — er ist das Sprungbrett.

Uralte Lücken, ausgemusterte Geräte

Betroffen sind zwei Modelle, die D-Link längst aus dem Support entlassen hat: die WLAN-Router DIR-850L und DIR-818LW, beide über zehn Jahre alt. Ausgenutzt werden entsprechend betagte Schwachstellen — CVE-2013-3307 stammt aus dem Jahr 2013, dazu kommen CVE-2016-5681 und die frische CVE-2025-11837. Geografisch ballt sich das Botnet in Südkorea (48,5 Prozent) und China (31,8 Prozent), gefolgt von Schweden, Malaysia und Singapur.

Seit dem 26. April beobachtet XLab zudem eine zweite Variante, die in Go geschrieben ist und über CVE-2025-11837 gezielt NAS-Systeme angreift; im Quellcode taucht der Projektname „Ary-Attack“ auf. 22 verschiedene Versionen der Schadsoftware hat das Team seither eingesammelt — ein Hinweis, dass hier jemand aktiv weiterentwickelt und nicht bloß ein altes Skript laufen lässt.

Wer ein paar Jahre im Maschinenraum kleiner Firmen verbracht hat, kennt das Muster: Der Router läuft, das WLAN steht, also fasst ihn niemand mehr an. In meinem eigenen Heimnetz steht auch noch eine Kiste, die seit Jahren keine Firmware mehr gesehen hat — genau diese „läuft doch“-Geräte sind das Futter für AryStinger.

Das eigentliche Problem heißt End-of-Life

Eine Lücke von 2013, die 2026 noch reihenweise Geräte aufmacht, ist nicht allein das Versäumnis eines Herstellers. Sie ist das Symptom eines Marktes, in dem Consumer-Netzwerktechnik keinen ehrlichen Lebenszyklus hat: gekauft, eingerichtet, vergessen — und nach ein paar Jahren bekommt das Gerät keinen Patch mehr, hängt aber munter weiter am Netz. Für die DIR-850L wird D-Link kein Update mehr nachschieben, das ist die Realität bei abgekündigter Hardware.

Praktisch hilft nur das Unbequeme: ausgemusterte Router gegen aktuell unterstützte Modelle tauschen, verfügbare Firmware einspielen, Standard-Passwörter ändern und die Fernwartung abschalten, wo sie nicht gebraucht wird. Klingt nach Pflichtprogramm — ist es auch. Solange aber ein zehn Jahre alter Router im Regal noch „funktioniert“, wird AryStinger Nachschub finden.