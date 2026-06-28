Paul Meade, bei Apple als Vice President für die Vision Pro zuständig, wechselt zu OpenAI. Das berichtet TechCrunch unter Berufung auf Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der die Personalie am 26. Juni öffentlich machte. Meade leitete nicht nur die Entwicklung von Apples Mixed-Reality-Headset, sondern auch die Arbeit an den smarten Brillen, die Apple im kommenden Jahr auf den Markt bringen will — und landet nun ausgerechnet im Hardware-Team des Konzerns, der genau so ein Gerät bauen will.

Der Mann hinter der Brille

Meade soll dem Bericht zufolge in OpenAIs Hardware-Sparte einsteigen. Die arbeitet seit der Übernahme der Firma io mit Apples früherem Designchef Jony Ive an einem KI-Gerät, über dessen Form bisher fast nichts bekannt ist. Was man weiß: OpenAI sammelt gezielt Apple-Talent ein. Erst Ive, jetzt der Mann, der Apples ambitioniertestes Hardware-Projekt der vergangenen Jahre verantwortet hat.

Der Abgang fällt in eine Umbauphase. Mit John Ternus rückt ein Hardware-Mann an die Konzernspitze, und die Neuordnung der Entwicklungsabteilungen hat einigen Vizepräsidenten das Gefühl gegeben, degradiert worden zu sein. Wer sich übergangen fühlt und ein Angebot von der derzeit heißesten Adresse der Branche bekommt, überlegt nicht lange.

Mehr als eine Personalie

Die Vision Pro war ein technisches Schaustück und bestenfalls ein kommerzieller Achtungserfolg: 3.500 Dollar zum Start, zu schwer für den Alltag, eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Ich habe das Headset außerhalb von Messe- und Werbevideos noch nie an einem echten Menschen gesehen. Dass nun ausgerechnet sein Chef geht, sagt über Apples Hardware-Wetten mehr aus als jede vorsichtig formulierte Quartalsmitteilung.

Für OpenAI ist der Zugang ein Signal: Das Unternehmen meint es ernst mit eigener Hardware und kauft sich die Leute, die wissen, wie man so etwas in Serie bringt — genau der Teil, an dem die bisherigen KI-Gadgets reihenweise gescheitert sind.

Was Apple jetzt droht

Apple hat jahrelang die besten Köpfe der Branche abgeworben. Jetzt steht der Konzern auf der anderen Seite. Zusammen mit der seit Monaten stockenden KI-Strategie und einer Siri, die ihrem Ruf hinterherläuft, ist der Verlust eines Hardware-Schwergewichts an einen direkten Rivalen kein gutes Zeichen. Ob OpenAI aus prominenten Neuzugängen ein Gerät macht, das am Ende jemand kaufen will, ist die andere Hälfte der Frage — der Friedhof der KI-Hardware, von Humane bis Rabbit, ist noch frisch.