Dass John Ternus im September die Apple-Spitze von Tim Cook übernimmt, ist seit dem Frühjahr bekannt. Jetzt zeichnet sich ab, wo der langjährige Hardware-Ingenieur als Erstes aufräumen will: in der Designabteilung. Ein Bericht von Bloomberg-Journalist Mark Gurman beschreibt ein Team, das von Apples Aushängeschild zum internen Zulieferer geschrumpft ist — und einen künftigen Chef, der das drehen will.

Vom Machtzentrum zum internen Zulieferer

Unter Jony Ive war das Industrial-Design-Team das Herz von Apple. Ive verantwortete iPod, iMac und iPhone, hatte einen direkten Draht zu Steve Jobs und bestimmte, wie ein Apple-Produkt auszusehen hatte. Ab 2015 zog er sich zurück, 2019 verließ er den Konzern, 2022 endete auch die Zusammenarbeit seiner Agentur LoveFrom mit Apple. Seither hat die Abteilung Stück für Stück an Gewicht verloren.

Laut Gurman ist das Team heute kaum mehr als eine Service-Stelle: Andere Bereiche holen sich Prototypen, CAD-Daten oder Hilfe bei Material- und Farbauswahl ab — und ziehen wieder ab. Einen echten Sitz am Vorstandstisch hat das Design nicht mehr. Im März 2026 ergänzte Apple die Führungsseite um Anderson als Vice President of Industrial Design; Bloomberg merkt an, dass sie zuvor nie ein Team geführt hatte — Apple habe Kontinuität über die Suche nach der stärksten verfügbaren Design-Führung gestellt.

Ternus zieht das Design an sich

Die Neuordnung hat längst begonnen. Schon im Januar 2026 übernahm Ternus die Aufsicht über das Designteam — zuvor lag sie bei Jeff Williams, zwischenzeitlich bei Cook. Seitdem berichtet das Design direkt an den künftigen CEO. Parallel ordnete Chip-Chef Johny Srouji die Hardware-Entwicklung neu, um Chip- und Produktentwicklung enger zu verzahnen; die Aufsicht über das Produktdesign wanderte von Kate Bergeron zu ihren langjährigen Stellvertretern Shelly Goldberg und Dave Pakula. Intern gibt sich Ternus entschlossen, Apples Ruf für gutes Design zu verteidigen — man werde dafür sorgen, dass das so bleibe.

Mich macht eher die Richtung neugierig als das Organigramm. Ich tippe das hier auf einem Android-Gerät, Apple-Fan bin ich nicht — aber das Design-Erbe würde ich nicht kleinreden: Die halbe Branche hat ein Jahrzehnt lang abgekupfert, was in Cupertino entworfen wurde. Nur macht ein verschobenes Kästchen im Organigramm noch kein besseres Produkt. Entscheidend wird, ob am Ende Geräte herauskommen, die wieder eigene Akzente setzen — oder ob hier vor allem alter Glanz verwaltet wird.

Mehr als ein Eintrag im Organigramm?

Die eigentliche Frage hängt nicht an Ternus‘ Wohlwollen fürs Design, sondern an Apples Größe. Ein Konzern, der jedes Quartal liefern muss, lässt sich nicht zurück in die Ive-Jahre verordnen, als ein einzelner Designchef das Ohr von Jobs hatte und ganze Produktteams sich danach richteten. Ternus erbt ein Team ohne diese Hausmacht — und die Aufgabe, ihm Relevanz zurückzugeben, ohne den Apparat zu bremsen, der die Quartalszahlen trägt. Daran wird sich zeigen, ob der Umbau mehr ist als eine neue Linie im Organigramm.