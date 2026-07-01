Ein Gerichtsurteil befolgen, indem man es dem Buchstaben nach erfüllt und seinem Sinn nach aushöhlt — diese Übung muss sich Apple jetzt vom höchsten US-Gericht ansehen lassen. Der Supreme Court hat am Dienstag Apples Berufung im Dauerstreit mit dem Fortnite-Macher Epic Games angenommen. Es geht nicht mehr um die alte Kartellfrage, sondern um etwas Grundsätzlicheres: Ab wann ist das Umgehen einer Auflage schon Missachtung des Gerichts?

Auf einen Blick

Der Supreme Court (Az. 25-1311) prüft, ob Apple eine Gerichtsauflage zur App-Store-Öffnung vorsätzlich unterlaufen hat.

Angenommen wurde nur die Frage zur Gerichtsmissachtung — die zweite Frage zur Reichweite des Urteils wiesen die Richter ab.

Kern des Tricks: ein kaum auffindbarer Link plus 27 Prozent Gebühr — am Ende teurer als die übliche 30-Prozent-Abgabe.

Frühester Verhandlungstermin ist der Oktober, eine Entscheidung kann ein weiteres Jahr dauern.

Eine Frage angenommen, die andere abgewiesen

Apple hatte dem Supreme Court im Mai zwei Fragen vorgelegt. Angenommen haben die Richter nur eine — und zwar die heiklere: Kann ein Gericht jemanden wegen Missachtung belangen, wenn er eine Anordnung zwar dem Buchstaben nach einhält, ihren Geist aber gezielt umgeht? Das Berufungsgericht des neunten Bezirks hält das für möglich. Andere Bezirksgerichte verlangen, dass ein Befehl das beanstandete Verhalten ausdrücklich und unmissverständlich verbietet. Diese Uneinigkeit zwischen den Instanzen soll der Supreme Court nun auflösen.

Die zweite Frage — ob ein kalifornisches Bezirksgericht eine landesweite, auch Unbeteiligte bindende Auflage verhängen darf — ließen die Richter liegen. Für Apple ist das die schlechtere Nachricht: Die unbequeme Grundsatzfrage bleibt auf dem Tisch, die bequeme Entlastung fällt weg.

Wie aus der App-Store-Öffnung eine 27-Prozent-Mauer wurde

Zur Vorgeschichte: 2021 entschied Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers, dass Apple zwar keine Bundes-Kartellgesetze breche, Entwickler im App Store aber auf günstigere Bezahlwege außerhalb hinweisen dürfen müssten. Apple öffnete daraufhin — auf dem Papier. In der Praxis blieb ein einziger, kaum als Link erkennbarer Verweis, dazu eine Warnschwelle und 27 Prozent Gebühr auf jeden außerhalb getätigten Kauf. Den externen Zahlungsdienstleister eingerechnet, war der „freie“ Weg am Ende teurer als die hauseigene 30-Prozent-Abgabe.

Im April 2025 wertete Gonzalez Rogers das als vorsätzlichen Verstoß gegen ihre eigene Anordnung und untersagte Apple jede Gebühr auf externe Käufe. Das Berufungsgericht des neunten Bezirks bestätigte die Missachtung Ende 2025 in Teilen. Seitdem laufen externe Bezahllinks in den USA ohne Apple-Schnitt; die Berufung vor dem Supreme Court ändert daran vorerst nichts. Zum Vergleich: Google hat nach seinem eigenen Epic-Vergleich die 30-Prozent-Pauschale im Play Store längst gekippt und durch ein gestaffeltes Modell ersetzt.

Warum dieser Streit weit über Apple hinausreicht

Der eigentliche Sprengstoff steckt nicht in den App-Store-Millionen, sondern in der Grundsatzfrage. Wer lange genug mit Lizenz-Audits und SLA-Klauseln zu tun hatte, kennt die Masche: Man erfüllt eine Vorgabe Wort für Wort und meint sie an keiner Stelle ernst. Ich habe selten erlebt, dass das auffliegt — meist fehlt die Instanz, die den Geist einer Vereinbarung einklagt. Genau diese Instanz soll der Supreme Court nun für US-Gerichtsbeschlüsse definieren.

Entscheidet das Gericht gegen Apple, wird das Aushebeln einer Auflage durch kreative „Erfüllung“ für jeden Beklagten riskanter — nicht nur in der Tech-Branche. Geht es für Apple aus, bekommt jede Firma eine Anleitung, wie man einen Gerichtsbeschluss formal befolgt und praktisch ignoriert. Verhandelt wird frühestens im Oktober, die Entscheidung kann danach ein weiteres Jahr dauern. Bis dahin gilt für Apple, was im Streit mit Epic seit Jahren gilt: Jeder Monat Verzögerung ist ein gewonnener Monat.