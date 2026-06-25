Die Speicherkrise war bisher vor allem ein Thema für Einkäufer, Mainboard-Hersteller und jeden, der dieses Jahr RAM nachkaufen wollte. Seit heute steht sie auf dem Preisschild von Apple. Der Konzern hat die Listenpreise für einen Großteil seiner Produktpalette angehoben — Macs, iPads, Apple TV, HomePod und sogar die Vision Pro. Ausgenommen bleibt vorerst ausgerechnet das meistverkaufte Gerät: das iPhone.

Was teurer wird — und um wie viel

Die Aufschläge fallen je nach Modell unterschiedlich aus, sind aber durchweg spürbar. Ein paar Beispiele aus der deutschen Preisliste, die ComputerBase zusammengetragen hat:

MacBook Air 13″: 1.199 → 1.399 Euro (+200, rund 17 Prozent)

MacBook Pro 14″: 1.899 → 2.199 Euro (+300)

iPad Air 11″: 649 → 799 Euro (+150, rund 23 Prozent)

iPad Pro 11″: 1.099 → 1.299 Euro (+200)

Apple TV 4K: 169 → 229 Euro (+60, gut ein Drittel)

HomePod mini: 109 → 139 Euro

Vision Pro: 3.699 → 3.999 Euro

Auffällig ist die Spreizung: Beim iPad Air liegt der Aufschlag prozentual über 20 Prozent, beim Apple TV sogar bei gut einem Drittel — bei den ohnehin teuren MacBook-Pro-Modellen bleibt der relative Sprung kleiner. Die neuen Preise gelten ab sofort, auch im deutschen Apple Store.

Warum jetzt: Die Speicherkrise erreicht den Endkunden

Apple begründet den Schritt mit stark gestiegenen Komponentenpreisen — konkret beim Speicher. NAND-Flash und DRAM sind seit Monaten knapp und teuer; je nach Marktbeobachter legten die DRAM-Preise im ersten Quartal 2026 um bis zu 98 Prozent zu, für das laufende Quartal werden weitere 58 bis 63 Prozent erwartet. Genau die Bauteile also, die in jedem Mac und iPad stecken — und deren Ausbaustufen, mehr RAM und mehr SSD, bei Apple seit jeher überdurchschnittlich kosten. Dass die Erhöhungen bei speicherlastigen Geräten am deutlichsten ausfallen, passt ins Bild.

Wer im Tagesgeschäft Geräte beschafft, hat diese Aufschläge bei Modulen und SSDs längst in den Angeboten stehen — jetzt kommen sie eine Etage höher an, beim fertigen Endgerät. Abgezeichnet hatte sich das ohnehin: Schon der Auftragsfertiger TSMC hatte zuletzt an der Preisschraube gedreht, und dass Speicher inzwischen mehr über den Gerätepreis entscheidet als der Prozessor, ist kein neues Muster mehr.

Warum das iPhone (noch) verschont bleibt

Dass Apple sein wichtigstes Produkt ausnimmt, ist keine Großzügigkeit, sondern Rechnung. Das iPhone steht für den Löwenanteil des Umsatzes und für die höchste Stückzahl; eine Preiserhöhung mitten im Modelljahr würde genau dort wehtun, wo Apple sie sich am wenigsten leisten kann. Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben — für die kommende iPhone-Generation hat der Konzern höhere Preise bereits in Aussicht gestellt. Die heutige Runde trifft zuerst die Produkte mit kleineren Stückzahlen; das iPhone folgt, wenn der Modellwechsel den passenden Anlass liefert.

Mich überrascht weniger das Ob als das Wie — nämlich, wie offen Apple es macht. Sonst verschwinden gestiegene Komponentenkosten still in der Marge, diesmal landen sie sichtbar auf dem Etikett — ein Eingeständnis, wie sehr die Speicherknappheit inzwischen durchschlägt. Apple ist dabei nur der prominenteste Name; wer Notebooks und Tablets baut, sitzt im selben Boot, und die nächsten Preislisten dürften ähnlich aussehen. Für Käufer heißt das vor allem eins: Wer ohnehin ein neues Gerät plant, sollte die alten Preise nicht mehr als Maßstab nehmen — und bei den Speicher-Ausbaustufen genauer rechnen als je zuvor.