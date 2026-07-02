Apple soll dem Patentverwerter Optis 502 Millionen Dollar für Mobilfunk-Patente zahlen — das Neunfache dessen, was ein Londoner Gericht 2023 zunächst festsetzte. Gegen diese Verneunfachung zieht der Konzern jetzt vor den UK Supreme Court. Verhandelt wird nicht mehr, ob Apple die Patente nutzt, sondern was faire Lizenzgebühren für Standard-Technik sind — eine Frage, die weit über einen einzelnen Konzern hinausreicht.

Wie aus 56 Millionen 502 wurden

2023 setzte der High Court in London die Lizenzsumme auf 56,43 Millionen Dollar fest, mit einer Rückschau von sechs Jahren. Das Berufungsgericht kassierte diese Deckelung, rechnete die Gebühren bis 2013 zurück und nahm einen Lizenzvertrag zwischen Optis und Google als Vergleichsmaßstab. Ergebnis: rund 502 Millionen Dollar, fast das Neunfache.

Es geht um standardessenzielle Patente (SEP) für den Mobilfunk 4G/LTE. Wer einen solchen Standard umsetzt, kommt an diesen Patenten nicht vorbei; im Gegenzug müssen die Inhaber zu „fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien“ Bedingungen lizenzieren — kurz FRAND. Genau um deren Auslegung dreht sich der Fall. Wie hart solche SEP-Streitigkeiten ausgehen können, zeigte sich zuletzt in Deutschland, als ein HEVC-Verfahren Acer und Asus monatelang aus dem Handel drängte.

Was auf dem Spiel steht — weit über Apple hinaus

Apple bestreitet nicht die FRAND-Pflicht, sondern die Methode: Die Berechnung des Berufungsgerichts sei „willkürlich“ und rechtlich fehlerhaft, so die schriftliche Eingabe. Fünf Richter unter Lord Reed haben die Sache Ende Juni und Anfang Juli angehört; ein Urteil steht noch aus.

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Bemerkenswert ist, wer hinter Apple steht: Intel und mehrere Hollywood-Studios unterstützen die Berufung — aus Sorge, dass rückwirkend hochgerechnete, nach oben offene Lizenzsummen zum Muster werden. Britische Gerichte setzen in solchen Verfahren globale Lizenzsätze fest, ein Präzedenzfall wirkt also weit über den Ärmelkanal hinaus. Optis selbst produziert nichts — die Firma gehört einer New Yorker Beteiligungsgesellschaft und lebt vom Verwerten zugekaufter Patente.

Für den Endkunden ist das keine Randnotiz. Solche Lizenzkosten stecken in jedem Smartphone, jedem LTE-Modul, jedem vernetzten Gerät — und wer wie ich regelmäßig Hardware beschafft, zahlt sie am Ende mit, ob im iPhone oder im günstigen IoT-Sensor fürs Lager. Dass ein Verwerter ganz ohne eigene Produktion über eine rückwirkende Neunfach-Rechnung streitet, zeigt, wie weit sich das Geschäft mit Standard-Patenten vom eigentlichen Erfinden entfernt hat.

Der Ausgang wird zum Signal. Bestätigt der Supreme Court die 502 Millionen samt Rückrechnung bis 2013, wird Großbritannien zum bevorzugten Austragungsort für Patenthalter, die maximale globale Lizenzsätze durchsetzen wollen. Kippt er sie, bekommt die FRAND-Bewertung wieder einen festen Rahmen. Für einen Konzern wie Apple sind die 502 Millionen verkraftbar — die eigentliche Entscheidung fällt über die Frage, wer künftig die Regeln im Mobilfunk-Lizenzgeschäft setzt.