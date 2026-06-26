Seit der erste Apple-Silicon-Chip 2020 erschien, lief der Fahrplan nach demselben Muster: ein Basis-Chip, kurz darauf die schnelleren Pro- und Max-Varianten, irgendwann ein Ultra für die Spitze. Mit dem kommenden Apple M6 bricht der Konzern dieses Muster — und richtet seine ganze Roadmap auf das nächste große Thema aus. So jedenfalls berichtet es Mark Gurman bei Bloomberg.

Der M6 kommt allein — erstmals seit 2020

Der M6 soll noch Ende 2026 erscheinen, zuerst in einem neuen MacBook Pro. Technisch bringt er den größten Fertigungssprung seit Jahren: Es ist Apples erster Chip im 2-Nanometer-Verfahren (TSMCs N2-Prozess), nach mehreren Generationen auf 3 nm. Dazu kommen eine überarbeitete Speicherarchitektur mit rund 200 GB/s Bandbreite (M5: 153 GB/s, also gut 30 Prozent mehr), bis zu zwölf statt zehn GPU-Kerne und ein schnellerer Neural Engine.

Den eigentlichen Bruch markiert aber nicht das Datenblatt: Eine Pro- oder Max-Version des M6 ist nicht geplant. Es wäre der erste Apple-Silicon-Chip ohne diese Ausbaustufen — seit dem M1 gab es immer mindestens einen Pro. Wer einen leistungsstärkeren Mac will, soll auf die übernächste Generation warten.

Bild: Apple (M5-Chip; das M6-Design baut laut Bericht auf dieser Architektur auf)

M5 Ultra hält die Spitze warm

Damit die High-End-Macs nicht ein Jahr lang leer ausgehen, schiebt Apple dem Bericht zufolge noch 2026 einen M5 Ultra nach — die letzte Stufe der M5-Familie, gedacht für ein neues Mac Studio. Im Gespräch sind rund 36 CPU- und 80 GPU-Kerne sowie intern getestete Konfigurationen mit bis zu 768 GB Arbeitsspeicher. Ein M6 Ultra ist dagegen nicht vorgesehen.

In meinem eigenen Rechner steckt bewusst kein Chip der ersten Stunde — Hardware kaufe ich lieber eine Generation später, wenn die gröbsten Kinderkrankheiten raus sind. Beim M6 ohne große Geschwister kippt diese Faustregel: Wer Spitzenleistung braucht, wartet diesmal nicht auf die Ausbaustufe derselben Generation, sondern bleibt beim M5 Ultra oder überspringt den M6 gleich ganz.

Der M7 wird auf KI umgebaut

Der Grund für den Bruch liegt eine Generation weiter. Der Basis-M7 soll bereits in der ersten Hälfte 2027 kommen, M7 Pro und Max gegen Jahresende, der M7 Ultra dann 2028. Die gesamte M7-Linie sei „primär“ um deutliche Fortschritte bei der lokalen KI-Verarbeitung herum entworfen — also um Modelle, die direkt auf dem Gerät statt in der Cloud laufen.

Dass Apple den M7 so klar um KI herum baut, lese ich weniger als Vision denn als Nachholbewegung. Apple Intelligence hinkt der Konkurrenz seit zwei Jahren hinterher, und mehr NPU-Leistung im Silizium löst das Software-Problem nicht von allein. An der Hardware lag es bei Apple selten — es hakt an den Funktionen, die darauf laufen sollen.

Was das für Käufer heißt

Für Käufer heißt das vor allem: Abwarten lohnt sich gerade besonders. Ein M6-MacBook-Pro Ende 2026 wäre ein solides, aber bewusst gedeckeltes Gerät; die lohnendere Generation kommt erst danach. Apple hat zudem gerade erst die Preise für Mac und iPad angehoben — wer jetzt zum teureren M5-Modell greift, zahlt mehr für Technik kurz vor dem Generationswechsel. Und all das steht bislang in einem Bericht, nicht in einer Apple-Ankündigung.