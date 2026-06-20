Die nächste Mac-Generation nimmt Konturen an — vorerst allerdings nur in Berichten und Lieferketten-Notizen. Laut übereinstimmenden Meldungen lässt Apple die kommende M6-Generation bei TSMC im 2-Nanometer-Verfahren fertigen, und das erste MacBook Pro mit dem Apple M6 soll im Herbst 2026 erscheinen. Mit an Bord, so die Gerüchte: ein OLED-Touchscreen und ein selbst entwickeltes 5G-Modem. Bestätigt hat Apple davon bislang nichts.

Was der Sprung auf 2 Nanometer bringt

Der eigentliche Kern ist die Fertigung. Apple wäre einer der ersten großen Kunden, die TSMCs 2-nm-Prozess in Serie nutzen. Gegenüber den heutigen 3-nm-Chips kursieren Schätzungen von rund 15 Prozent mehr Rechenleistung und etwa 30 Prozent besserer Energieeffizienz. Das sind, wie immer bei solchen Vorab-Zahlen, Herstellungs- und Analystenwerte — kein Benchmark, der auf einem ausgelieferten Gerät lief.

Technisch verzahnt der neue Prozess Komponenten wie CPU, GPU und Arbeitsspeicher enger, was vor allem der Laufzeit zugutekommen soll. Für M6 Pro und M6 Max — die Varianten für das größere MacBook Pro — gilt die 2-nm-Fertigung als gesetzt. Die erste Generation einer neuen Fertigungsstufe lasse ich persönlich meist vorbeiziehen; erfahrungsgemäß sitzt der eigentliche Effizienzgewinn erst in der zweiten Auflage, wenn die Ausbeute stimmt und die Treiber nachgezogen sind.

Bild: Apple (M5 Pro und M5 Max, Vorgänger-Generation der erwarteten M6-Chips)

Touchscreen am Mac — die größere Kehrtwende

Spannender als der Chip ist eigentlich das Gehäuse drumherum. Das für Herbst erwartete MacBook Pro soll Apples erster Mac mit Touchscreen werden — mit Tandem-OLED-Display und einer Dynamic Island anstelle der bisherigen Notch. Wer Apples öffentliche Haltung kennt, reibt sich da kurz die Augen: Jahrelang hat das Unternehmen erklärt, ein Touchscreen am Notebook ergebe keinen Sinn, dafür sei das iPad da. Die Touch-Bedienung wäre in macOS 27 verankert.

Dazu kommt erstmals Mobilfunk: ein 5G-Modem aus Apples eigener Entwicklung, das aus der von Intel übernommenen Modemsparte stammt. Damit würde Apple die Abhängigkeit von Qualcomm weiter zurückfahren — ein strategischer Schritt, der über das einzelne Gerät hinausreicht.

Zeitplan und Preis: das Übliche mit Sternchen

Beim Zeitplan trennt sich Gerücht von Wunsch. Das Touchscreen-MacBook-Pro wird für das vierte Quartal 2026 gehandelt. Das spekulierte MacBook Ultra dagegen dürfte sich nach hinten schieben — wegen der weltweiten Knappheit bei Speicherchips ist eher Anfang 2027 als Ende 2026 realistisch. iMac und Mac mini mit M6 werden ebenfalls noch 2026 erwartet, das MacBook Air erst im Frühjahr 2027.

Beim Preis deutet wenig auf gute Nachrichten hin. OLED-Panels, 2-nm-Wafer und der allgemein hohe Bedarf an Speicher und Rechenchips treiben die Kosten — Apple wird das kaum auffangen, ohne es weiterzureichen. Wie viel davon am Ende tatsächlich so kommt, hängt aber an einer Keynote, die noch Monate entfernt ist. Bis dahin gilt für die ganze Liste: ordentlich belegt, aber eben unbestätigt.