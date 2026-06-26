Seit Jahren geistert der Apple-Ring durch Patente und Gerüchteküchen, gebaut hat Apple nie etwas. Jetzt legt ein Leaker nach: An einem „iRing“ werde gearbeitet, als Antwort auf Oura und Samsungs Galaxy Ring. Viel mehr als diesen einen Satz gibt es nicht — und genau das ist der Haken.

Was wirklich gesagt wurde — und was nicht

Der Hinweis stammt vom Leaker Kosutami, der bei unangekündigtem Apple-Zubehör schon richtig lag. Die Aussage selbst ist dünn: ein „iRing“ sei in Entwicklung, er solle gegen Oura Ring und Samsung Galaxy Ring antreten. Keine Sensoren, keine Größen, kein Termin, kein Preis. Wie weit das Projekt ist, bleibt offen. Das ist ein Gerücht, kein Produkt — und Apple hat Smart Rings nach eigenen Patenten jahrelang untersucht, ohne je etwas auf den Markt zu bringen. Aus „wir haben da was im Labor“ wird bei Apple nicht zwangsläufig ein Verkaufsregal.

Der Markt ist besetzt — und teuer abonniert

Wenn Apple kommt, kommt es spät. Oura und Whoop teilen den Markt seit Jahren unter sich auf. Der Oura Ring 4 startet in Europa bei 399 Euro — und verlangt obendrauf ein Pflicht-Abo von 5,99 Euro im Monat, über drei Jahre rund 215 Euro extra. Samsungs Galaxy Ring verzichtet auf das Abo und liegt bei der Datenqualität nah dran; der RingConn Gen 2 fängt schon bei 209 Euro an, ebenfalls ohne laufende Kosten.

Genau dieses Abo-Modell ist für mich der wunde Punkt der ganzen Kategorie. Ein 400-Euro-Ring, der seine Auswertung erst gegen monatliche Gebühr vollständig ausspuckt — das ist die Sorte Geschäftsmodell, bei der ich abwinke. Apple könnte hier den Unterschied machen, indem es genau das weglässt. Ob ausgerechnet der Konzern mit der teuersten Hardware-Linie auf eine Abo-Quelle verzichtet, ist allerdings die optimistische Lesart.

Was Apple anders machen müsste

Ein Logo allein trägt im Ring-Markt nichts. Wer hier später als die Konkurrenz antritt, braucht handfeste Gründe: längere Laufzeit zwischen den Ladungen, eine Gesundheitsauswertung, die über Schrittzähler hinausgeht, und im besten Fall kein Abo. Reizvoll wäre der Ring vor allem für alle, denen die Apple Watch zu klobig oder zu aufdringlich am Handgelenk ist — ein stiller Tracker für die Nacht.

Ich trage bewusst keinen Fitness-Ring und keinen Tracker — noch ein Gerät, das abends an die Ladeschale muss, und noch ein Konto, das meinen Schlaf protokolliert. Apple müsste mir schon einen sehr guten Grund liefern. Bis dahin bleibt der „iRing“ das, was er heute ist: ein einzelner Satz aus einer Gerüchteküche, die Apple schon oft besucht hat, ohne dass am Ende etwas am Finger landete.