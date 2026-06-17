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Apple verschiebt iPhone 18 auf 2027: Zulieferer-Chef bestätigt den Split-Launch

Largan Precisions Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt: Apples iPhone 18 Standard kommt erst im ersten Quartal 2027 — Pro und Pro Max bleiben wie geplant für Herbst 2026. Apple spaltet seinen Herbst-Launch erstmals seit Jahren auf.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 17. Juni 2026 · in Smartphones & Mobile
Person hält ein Smartphone in der Hand, symbolisch für das iPhone 18
Foto: Unsplash

Largan Precisions Aufsichtsratsvorsitzender Lin En-ping hat auf einer Aktionärsversammlung bestätigt, was Analysten seit Wochen vermuteten: Ein wichtiger US-Kunde verschiebt den Marktstart eines neuen Modells auf das erste Quartal 2027. Gemeint ist Apple — und betroffen ist das Standard-iPhone 18. iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bleiben nach aktuellem Stand für Herbst 2026 geplant.

Was kommt wann: Pro im Herbst, Standard-Linie erst im Frühjahr

Der Split soll drei Modelle betreffen: das Standard-iPhone 18, ein iPhone 18e sowie den Nachfolger des iPhone Air — alle drei erst im Frühjahr 2027, also gut ein Halbjahr nach der Pro-Linie. Laut Berichten soll das iPhone 18 Standard einen A20-Chip, bis zu zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und eine etwas kleinere Dynamic Island bekommen; am äußeren Design soll sich kaum etwas ändern.

Largan Precision beliefert Apple mit Kameralinsen für alle iPhone-Modelle und ist damit direkt vom Auftragsvolumen und Produktionszeitplan betroffen. Lin En-pings Äußerung ist kein Gerücht aus zweiter Hand, sondern eine operative Aussage eines Zulieferers mit direktem Einblick in Apples Produktionsplanung.

Warum der Foldable-Launch die Lieferkette unter Druck setzt

Der Grund für den Split liegt nahe: Apple plant, im Herbst 2026 erstmals ein faltbares iPhone auf den Markt zu bringen. Dieses Gerät erfordert eine eigene Produktionsarchitektur — neue Scharnier-Mechanismen, andere Display-Lieferketten, separates Qualitätssicherungs-Setup. Gleichzeitig die gesamte Standard-iPhone-18-Linie hochzufahren, würde dieselben Lieferketten belasten, die das Foldable gerade erst anlaufen lassen.

Wer das als Planungsversagen liest, zieht die falsche Schlussfolgerung. Apple hätte den Foldable-Launch verschieben können — tut es nicht. Das iPhone 18 Standard ist der Puffer, nicht das Falt-Modell. Das ist eine Prioritätsentscheidung, keine Kapazitätsschwäche.

Was das für Käufer bedeutet — und was offen bleibt

Wer ein Standard-iPhone ohne Pro-Aufschlag kaufen möchte, wartet bis Frühjahr 2027. Pro-Käufer sind vom verschobenen Zeitplan nicht betroffen. Preise hat Apple für keine der Varianten kommuniziert — ein Kaufpreis für das iPhone 18 Standard ist damit frühestens im ersten Quartal 2027 zu erwarten.

Offen bleibt, ob das faltbare iPhone selbst pünktlich zum Herbst 2026 erscheint — zuletzt hatten Berichte über Fertigungsprobleme in der Lieferkette für Zweifel gesorgt. Sollte der Foldable-Launch selbst kippen, könnten sich die Dominosteine neu sortieren.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.