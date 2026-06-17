Largan Precisions Aufsichtsratsvorsitzender Lin En-ping hat auf einer Aktionärsversammlung bestätigt, was Analysten seit Wochen vermuteten: Ein wichtiger US-Kunde verschiebt den Marktstart eines neuen Modells auf das erste Quartal 2027. Gemeint ist Apple — und betroffen ist das Standard-iPhone 18. iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bleiben nach aktuellem Stand für Herbst 2026 geplant.

Was kommt wann: Pro im Herbst, Standard-Linie erst im Frühjahr

Der Split soll drei Modelle betreffen: das Standard-iPhone 18, ein iPhone 18e sowie den Nachfolger des iPhone Air — alle drei erst im Frühjahr 2027, also gut ein Halbjahr nach der Pro-Linie. Laut Berichten soll das iPhone 18 Standard einen A20-Chip, bis zu zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und eine etwas kleinere Dynamic Island bekommen; am äußeren Design soll sich kaum etwas ändern.

Largan Precision beliefert Apple mit Kameralinsen für alle iPhone-Modelle und ist damit direkt vom Auftragsvolumen und Produktionszeitplan betroffen. Lin En-pings Äußerung ist kein Gerücht aus zweiter Hand, sondern eine operative Aussage eines Zulieferers mit direktem Einblick in Apples Produktionsplanung.

Warum der Foldable-Launch die Lieferkette unter Druck setzt

Der Grund für den Split liegt nahe: Apple plant, im Herbst 2026 erstmals ein faltbares iPhone auf den Markt zu bringen. Dieses Gerät erfordert eine eigene Produktionsarchitektur — neue Scharnier-Mechanismen, andere Display-Lieferketten, separates Qualitätssicherungs-Setup. Gleichzeitig die gesamte Standard-iPhone-18-Linie hochzufahren, würde dieselben Lieferketten belasten, die das Foldable gerade erst anlaufen lassen.

Wer das als Planungsversagen liest, zieht die falsche Schlussfolgerung. Apple hätte den Foldable-Launch verschieben können — tut es nicht. Das iPhone 18 Standard ist der Puffer, nicht das Falt-Modell. Das ist eine Prioritätsentscheidung, keine Kapazitätsschwäche.

Was das für Käufer bedeutet — und was offen bleibt

Wer ein Standard-iPhone ohne Pro-Aufschlag kaufen möchte, wartet bis Frühjahr 2027. Pro-Käufer sind vom verschobenen Zeitplan nicht betroffen. Preise hat Apple für keine der Varianten kommuniziert — ein Kaufpreis für das iPhone 18 Standard ist damit frühestens im ersten Quartal 2027 zu erwarten.

Offen bleibt, ob das faltbare iPhone selbst pünktlich zum Herbst 2026 erscheint — zuletzt hatten Berichte über Fertigungsprobleme in der Lieferkette für Zweifel gesorgt. Sollte der Foldable-Launch selbst kippen, könnten sich die Dominosteine neu sortieren.