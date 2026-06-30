Am Montagabend hat Apple iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 sowie macOS Tahoe 26.5.2 verteilt — dazu ein passendes Safari-Update. Sicherheits-Updates sind Routine. Ungewöhnlich ist der Zeitpunkt: Die Sammlung kommt Wochen vor dem regulären Termin. Apple begründet die Eile damit, dass künstliche Intelligenz die Spanne zwischen einer öffentlich bekannten Lücke und einem funktionierenden Angriff verkürzt.

Was in 26.5.2 steckt

Über 25 Schwachstellen schließt das Update, wie heise auflistet, je nach Zählung sind es 29. Der Schwerpunkt liegt im Kernel und in WebKit, der Browser-Engine hinter Safari — betroffen sind unter anderem die Komponenten Canvas und Storage, dazu WebRTC, die XML-Bibliothek libxslt und der Grafiktreiber IOGPUFamily. Mehrere Fehler hätten sich für Sandbox-Ausbrüche eignen können, also dafür, aus einer einzelnen App heraus auf das restliche System zuzugreifen.

Hinweise auf aktive Angriffe gibt es laut Apple keine — kein Zero-Day, der bereits ausgenutzt wird. Genau das macht den vorgezogenen Termin bemerkenswert. Normalerweise wären diese Korrekturen mit Version 26.6 oder gleich mit iOS 27 im September gebündelt worden. Welche Lücken die Dringlichkeit ausgelöst haben, sagt Apple nicht.

Der eigentliche Grund liegt nicht im Code

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte Apple, man müsse angesichts der Fähigkeit von KI, die Entwicklung schädlicher Hacking-Werkzeuge zu beschleunigen, die Zeit zwischen der ersten Veröffentlichung eines Fixes und seiner Auslieferung an die Kundschaft verkürzen. Das ist der Kern: Sobald ein Patch öffentlich ist, lässt sich aus dem Vergleich von alter und neuer Codeversion ableiten, was repariert wurde — und daraus ein Angriff bauen. Diesen Schritt erledigt eine KI heute schneller als ein Mensch.

Pikant ist der zweite Strang dieser Geschichte. Apple gehört zu den Partnern von Anthropics „Project Glasswing“ und setzt das Modell Claude Mythos ein, um eigene Schwachstellen zu finden, bevor es Angreifer tun — also ausgerechnet jenes Modell, dessen Export die US-Regierung Mitte Juni für Ausländer gesperrt hat. Ob Mythos bei diesem konkreten Update eine Rolle gespielt hat, ist allerdings nicht bestätigt. Dieselbe Technik, die hier die Lücken aufspürt, beschleunigt auf der anderen Seite das Schreiben der Exploits. Verteidiger und Angreifer rüsten mit demselben Werkzeug auf.

Was das für die Update-Praxis heißt

Wer im Tagesgeschäft Patch-Management betreut, kennt den eingeübten Reflex, bei einer frischen Version erst mal ein, zwei Wochen abzuwarten — bis klar ist, ob das Update mehr kaputt macht als es heilt. Bei reinen Sicherheits-Updates dieser Art ist dieser Reflex zunehmend der falsche. Wenn Apple selbst den Plan über den Haufen wirft, um Tage zu sparen, sollte man die Verzögerung auf der eigenen Seite nicht künstlich verlängern.

Außer der Reihe ausgelieferte Patches dürften damit normaler werden, nicht seltener. Mich überzeugt die nüchterne Begründung mehr als das übliche „Ihre Sicherheit ist uns wichtig“: Apple gibt damit indirekt zu, dass das alte Modell — Lücken sammeln und gebündelt im Herbst schließen — gegen automatisierte Gegner nicht mehr trägt. Dass die älteren macOS-Zweige (Sonoma, Sequoia) zunächst leer ausgingen, passt ins Bild eines unter Zeitdruck geschnürten Pakets.

Die eigentliche Pointe steckt im Geschäftsmodell der Branche: Dieselben Konzerne, die KI als Produktivitäts-Wunder verkaufen, patchen jetzt schneller, weil dieselbe KI eben auch der bessere Einbrecher ist. Das Update lässt sich auf iPhone, iPad und Mac wie gewohnt über die Systemeinstellungen installieren — und das sollte man bei diesem hier zeitnah tun.