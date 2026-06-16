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Kein iCloud-Abo, kein Vollbackup: Italiens Kartellbehörde eröffnet DMA-Verfahren gegen Apple

Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM hat das erste nationale DMA-Verfahren gegen Apple eröffnet — wegen fehlender Interoperabilität von iCloud: Vollständige iPhone-Backups auf OneDrive oder Google Drive sind technisch nicht möglich.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 16. Juni 2026 · in Wirtschaft & Recht
3D-Illustration einer gesicherten Cloud mit Schloss-Symbol – Cloud-Backup und Datenschutz
Bild: Growtika / Unsplash

Wer ein iPhone hat und seinen bestehenden OneDrive- oder Google-Drive-Speicher für ein vollständiges Backup nutzen will, hat schlicht Pech — das geht technisch nicht. Das ist kein Versäumnis, sondern Absicht, und genau das wirft Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM Apple in einem neu eröffneten DMA-Verfahren vor. Es ist die erste nationale Untersuchung dieser Art in Italien; die Ergebnisse gehen direkt an die EU-Kommission.

Was die AGCM Apple konkret vorwirft

Die Behörde hat festgestellt, dass Apple in iOS und iPadOS bestimmte Systemkomponenten, die ein vollständiges Geräte-Backup ermöglichen, ausschließlich iCloud zugänglich macht. Alternative Anbieter — etwa OneDrive, Google Drive oder Dropbox — haben auf diese Schnittstellen keinen Zugriff und können damit kein vollwertiges Backup anbieten. Das betrifft alle Nutzer, die ihre iOS-Daten konsolidiert sichern wollen: Systemdaten, App-Daten, Einstellungen — das sogenannte Vollbackup bleibt auf iCloud beschränkt. Drittdienste können im Hintergrund Fotos oder Dateien synchronisieren, aber keinen vollständigen Geräte-Snapshot anlegen.

Der Digital Markets Act verpflichtet Gatekeeper wie Apple zur Interoperabilität: Drittanbieter müssen unter vergleichbaren Bedingungen agieren können wie der Plattformbetreiber selbst. Auf Android läuft das schon lange anders — dort können Nutzer frei wählen, wohin ihre Gerätedaten gesichert werden. Genau hier sieht die AGCM einen Verstoß gegen den DMA.

Was aus dem Verfahren wird — und für wen es relevant ist

Ich erkläre das in Büros regelmäßig: Wer ein iPhone hat und kein iCloud-Abo will, muss lokal per Mac oder iTunes sichern — oder zahlen. Dass das bezahlte OneDrive-Abo dafür nicht reicht, klingt wie ein technisches Missverständnis. Es ist keines.

Die AGCM ist dabei nur die erste Stufe: Als nationale Behörde kann sie unter dem DMA Voruntersuchungen führen und Erkenntnisse sammeln. Durchsetzen — und damit Bußgelder verhängen — kann ausschließlich die EU-Kommission. Verstöße gegen den DMA können mit bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes bestraft werden; bei Apple bewegt sich das theoretisch in einer Größenordnung von mehreren Dutzend Milliarden Dollar.

Apple hat sich bislang nicht geäußert. Das europäische App-Store-Recht hat Apple in den vergangenen zwei Jahren bereits zu konkreten Öffnungen gezwungen. Der Backup-Bereich ist technisch tiefer im Betriebssystem verankert — wenn die Kommission hier durchgreift, wäre das einer der direktesten Eingriffe in Apples Ökosystem-Architektur seit DMA-Einführung. Wer davon profitieren würde, ist klar: alle iPhone-Nutzer mit bestehenden Drittanbieter-Abonnements, die ihr Gerät heute trotzdem über iCloud sichern müssen.

Apple Digital Markets Act iCloud Kartellrecht

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.