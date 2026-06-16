Kein iCloud-Abo, kein Vollbackup: Italiens Kartellbehörde eröffnet DMA-Verfahren gegen Apple

Wer ein iPhone hat und seinen bestehenden OneDrive- oder Google-Drive-Speicher für ein vollständiges Backup nutzen will, hat schlicht Pech — das geht technisch nicht. Das ist kein Versäumnis, sondern Absicht, und genau das wirft Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM Apple in einem neu eröffneten DMA-Verfahren vor. Es ist die erste nationale Untersuchung dieser Art in Italien; die Ergebnisse gehen direkt an die EU-Kommission.

Was die AGCM Apple konkret vorwirft

Die Behörde hat festgestellt, dass Apple in iOS und iPadOS bestimmte Systemkomponenten, die ein vollständiges Geräte-Backup ermöglichen, ausschließlich iCloud zugänglich macht. Alternative Anbieter — etwa OneDrive, Google Drive oder Dropbox — haben auf diese Schnittstellen keinen Zugriff und können damit kein vollwertiges Backup anbieten. Das betrifft alle Nutzer, die ihre iOS-Daten konsolidiert sichern wollen: Systemdaten, App-Daten, Einstellungen — das sogenannte Vollbackup bleibt auf iCloud beschränkt. Drittdienste können im Hintergrund Fotos oder Dateien synchronisieren, aber keinen vollständigen Geräte-Snapshot anlegen.

Der Digital Markets Act verpflichtet Gatekeeper wie Apple zur Interoperabilität: Drittanbieter müssen unter vergleichbaren Bedingungen agieren können wie der Plattformbetreiber selbst. Auf Android läuft das schon lange anders — dort können Nutzer frei wählen, wohin ihre Gerätedaten gesichert werden. Genau hier sieht die AGCM einen Verstoß gegen den DMA.

Was aus dem Verfahren wird — und für wen es relevant ist

Ich erkläre das in Büros regelmäßig: Wer ein iPhone hat und kein iCloud-Abo will, muss lokal per Mac oder iTunes sichern — oder zahlen. Dass das bezahlte OneDrive-Abo dafür nicht reicht, klingt wie ein technisches Missverständnis. Es ist keines.

Die AGCM ist dabei nur die erste Stufe: Als nationale Behörde kann sie unter dem DMA Voruntersuchungen führen und Erkenntnisse sammeln. Durchsetzen — und damit Bußgelder verhängen — kann ausschließlich die EU-Kommission. Verstöße gegen den DMA können mit bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes bestraft werden; bei Apple bewegt sich das theoretisch in einer Größenordnung von mehreren Dutzend Milliarden Dollar.

Apple hat sich bislang nicht geäußert. Das europäische App-Store-Recht hat Apple in den vergangenen zwei Jahren bereits zu konkreten Öffnungen gezwungen. Der Backup-Bereich ist technisch tiefer im Betriebssystem verankert — wenn die Kommission hier durchgreift, wäre das einer der direktesten Eingriffe in Apples Ökosystem-Architektur seit DMA-Einführung. Wer davon profitieren würde, ist klar: alle iPhone-Nutzer mit bestehenden Drittanbieter-Abonnements, die ihr Gerät heute trotzdem über iCloud sichern müssen.