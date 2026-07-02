Der ganze Zweck von „Meine E-Mail-Adresse verbergen“ – Apples „Hide My Email“ – ist ein einziger: Ein Dienst, ein Newsletter, ein Shop bekommt eine zufällige @icloud.com-Wegwerfadresse zu sehen, nie die echte. Nach Recherchen mehrerer US-Medien hält dieses Versprechen nicht. Ein Sicherheitsforscher konnte in Tests zu jeder verborgenen Adresse die dahinterliegende echte ermitteln. Und Apple weiß davon seit über einem Jahr.

Eine Lücke, die das Versprechen aushebelt

Entdeckt hat den Fehler Tyler Murphy, Mitgründer des Datenlösch-Dienstes EasyOptOuts. Die technischen Details hält er bewusst zurück, damit die Lücke nicht erst recht ausgenutzt wird – die Wirkung beschreibt er dafür klar: In seinen zwar begrenzten Tests mit Freiwilligen ließ sich zu 100 Prozent der verborgenen Adressen die echte aufdecken. Wie TechCrunch berichtet, war die Schwachstelle Ende Juni noch offen und ließ sich an einer eigens angelegten Adresse gegenprüfen. 9to5Mac spricht von praktisch vollständiger Trefferquote.

Das klingt technisch, ist aber ein handfestes Problem. Eine E-Mail-Adresse ist heute ein Personenschlüssel: Über frei zugängliche People-Search-Seiten hängt an ihr schnell der Klarname, oft die Anschrift. Wer die Verbergen-Funktion gerade deshalb nutzt – um bei einem windigen Shop, in einem Forum oder auf einer Dating-Plattform eben nicht auffindbar zu sein –, verlässt sich auf genau die Eigenschaft, die hier bricht.

Vor über einem Jahr gemeldet – inklusive einem voreiligen „behoben“

Der Zeitverlauf ist der eigentliche Aufreger. Murphy meldete die Lücke im Juni 2025 samt Anleitung zum Nachstellen an Apple. Einen Monat später bestätigte der Konzern den Eingang und erklärte, man untersuche das. Im März 2026 hieß es dann, das Problem sei „mit einer kürzlichen Systemänderung behoben“ – Murphy stellte fest, dass es das nicht war. Im Mai wieder die Auskunft: noch in Prüfung, bitte vorerst nichts veröffentlichen. Nach über zwölf Monaten hat der Forscher die Geduld verloren und ist an die Öffentlichkeit gegangen.

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Betroffen ist eine Funktion, für die viele bezahlen: „E-Mail-Adresse verbergen“ gehört zum kostenpflichtigen iCloud+, dazu kommt die kostenlose Variante über „Mit Apple anmelden“. Beide werben mit Datenschutz als Kaufargument – und Datenschutz ist das eine Feld, auf dem Apple sein ganzes Marketing aufbaut.

Was Nutzer jetzt tun – und warum ich einer fremden Black Box ungern traue

Bis Apple nachbessert, hilft nur das Naheliegende: die verborgene Adresse dort, wo es wirklich um Anonymität geht, nicht als sicher betrachten und im Zweifel deaktivieren. Weg ist die Funktion damit nicht – als Spam-Bremse taugt sie weiter –, nur der Schutz vor gezielter Enttarnung ist eben nicht garantiert.

Auf meinen eigenen Domains läuft das ohnehin andersherum: pro Dienst eine eigene Adresse über einen Catch-all, und fängt eine davon an zu spammen, wird sie stillgelegt – ohne dass ein Konzern dazwischensitzt, den ich um Auskunft bitten müsste. Für jeden praktikabel ist das nicht, klar. Aber es zeigt den wunden Punkt: Wer das Verbergen an einen einzelnen Anbieter auslagert, ist auf dessen Sorgfalt angewiesen. Und ein Bug, der zwölf Monate offen bleibt, während die Funktion weiter als Privatsphäre-Versprechen verkauft wird, ist kein gutes Zeugnis für diese Sorgfalt.