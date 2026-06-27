Erst hob Apple die Preise für MacBook und iPad um rund 20 Prozent an, begründet mit teurer gewordenem Arbeitsspeicher. Jetzt sucht der Konzern einen Ausweg aus der Kostenfalle — und der führt ausgerechnet zu einem Lieferanten, den die eigene Regierung auf einer Liste militärnaher chinesischer Firmen führt. Apple wirbt in Washington seit Wochen um die Erlaubnis, DRAM-Speicher beim chinesischen Hersteller CXMT einzukaufen, wie die Financial Times berichtet.

Worum Apple in Washington bittet

CXMT — ausgeschrieben Changxin Memory Technologies — ist Chinas größter Hersteller von DRAM-Chips, also genau dem Arbeitsspeicher, der in jedem Rechner und jedem Smartphone steckt. Apple soll bereits vor über einem Monat beim US-Handelsministerium angefragt und seither weitere Regierungsstellen und Verbündete in Washington eingebunden haben. Der Haken: CXMT steht auf der Pentagon-Liste „chinesischer Militärunternehmen“ nach Abschnitt 1260H des Verteidigungshaushalts — und wurde zusätzlich auf die Entity List des Handelsministeriums gesetzt, die strenge Exportlizenzen für US-Technik nach sich zieht.

Die 1260H-Liste verbietet normale Geschäfte nicht direkt; sie ist vor allem ein Reputations- und Politikrisiko. Die Entity List greift härter, sobald US-Technologie im Spiel ist. Apple muss also kein formales Verbot aufheben lassen, sondern grünes Licht dafür bekommen, dass ein Einkauf bei CXMT politisch gedeckt ist.

Warum der Speicher so teuer geworden ist

Die DRAM-Preise ziehen seit Monaten an, und der Haupttreiber sitzt nicht im Consumer-Markt: Die KI-Rechenzentren saugen Speicher in Mengen ab, die den Markt spürbar verschieben. Die drei großen Anbieter Samsung, SK Hynix und Micron lenken ihre Kapazitäten dorthin, wo die Margen am höchsten sind — und das ist gerade nicht das Notebook, sondern das Trainings-Rack. Wer in den letzten Monaten Hardware bestellt hat, kennt das Bild aus dem Einkauf: Ein Riegel, der vor einem Jahr noch ein Schnäppchen war, kostet heute deutlich mehr; meine letzte NAS-Aufrüstung lag auf einem ganz anderen Preisniveau als ursprünglich kalkuliert.

Für Apple heißt das: Drei Lieferanten, die alle gleichzeitig die Preise anziehen, sind kein Verhandlungshebel. Ein vierter — noch dazu ein günstiger chinesischer — wäre einer.

Das Kalkül, und das Risiko

Bemerkenswert ist die Reihenfolge. Apple hat die gestiegenen Speicherkosten erst an die Kunden weitergereicht und sucht den günstigeren Einkauf nun dort, wo das politische Risiko am größten ist. Mit chinesischem Speicher hatte der Konzern schon einmal kein Glück: Pläne für NAND-Flash von YMTC kassierte Apple 2022 unter politischem Druck wieder ein. CXMT ist die DRAM-Variante derselben Wette — günstig, technisch inzwischen konkurrenzfähig, aber mit einem Washingtoner Stempel versehen, der jeden Deal zur Grundsatzfrage macht.

Ob das Handelsministerium mitzieht, ist offen. Eine Freigabe wäre ein Präzedenzfall: Sie würde signalisieren, dass eine gelistete Firma als Lieferant akzeptabel ist, solange ein US-Konzern genug Druck im Einkauf hat. Bekommt Apple sein grünes Licht nicht, bleibt die Rechnung am Ende dort, wo sie zuletzt schon gelandet ist — beim Kunden im Apple Store.