Wer im App Store nach einer App sucht, hinterlässt mehr Spuren als gedacht — nicht nur den Suchbegriff, sondern jeden einzelnen Tastenanschlag, jeden Tap, jedes Scrollen. Mit Zeitstempel, und fest an die eigene Apple-ID geknüpft. Herausgelesen hat das Forscherteam Mysk die Daten dort, wo Apple sie selbst zum Download bereitstellt: auf privacy.apple.com. Abschalten lässt sich die Sammelei nicht.

Was Apple im App Store protokolliert

Die Liste ist lang. Laut Mysk speichert Apple jeden Buchstaben, der ins Suchfeld getippt wird — mit Zeitstempel, sodass sich aus den Abständen sogar die Tippgeschwindigkeit errechnen lässt. Dazu kommen die Verweildauer in einzelnen Bereichen, das Scroll-Verhalten in App-Beschreibungen und sämtliche App-Store-Links, die aus einem Browser heraus aufgerufen werden, inklusive Referrer. In einem Test fügten die Forscher einen 1.000 Zeichen langen Text ins Suchfeld ein, ohne die Eingabetaste zu drücken — und fanden ihn später im Datenexport wieder, zugeordnet zur Nutzer-ID. Anonym ist hier also nichts.

Personalized Collections — und der Schalter, den es nicht gibt

Auslöser ist die neue Funktion „Personalized Collections“, die Apple zur WWDC 2026 vorgestellt hat: personalisierte App-Empfehlungen, die der Konzern über sogenannte „App Notes“ erklärt — ähnlich, wie Facebook und Google ihre interessenbasierte Werbung transparent machen wollen. Das Problem: Ein Opt-out ist nicht vorgesehen. Wer personalisierte Werbung auf dem iPhone sonst ablehnt, bleibt hier trotzdem erfasst. Apple verweist darauf, dass die Empfehlungen auf Interessen, App-Nutzung und Downloads beruhen; auf die Kritik von Mysk hat der Konzern bis dato nicht offiziell reagiert. Ganz neu ist die Datensammlung übrigens nicht — Mysk zufolge steckt sie in Teilen schon seit iOS 14 im System. Neu ist vor allem, wie sichtbar sie jetzt wird.

Ich ziehe mir ab und zu selbst solche Datenexporte — bei Google, beim Mailprovider —, einfach um zu sehen, was da im Hintergrund zusammenläuft. Genau diesen Blick haben die Forscher hier auf Apple gerichtet. Und das Ergebnis ist unbequem für einen Konzern, der den Datenschutz seit Jahren zum Verkaufsargument macht.

Schlecht vereinbar mit dem Datenschutz-Versprechen

„Was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone“ — mit diesem Versprechen wirbt Apple seit Jahren. Einzelne Tastenanschläge im Suchfeld mitzuschreiben, ohne dass man widersprechen kann, passt schlecht dazu. In den USA beschäftigt eine Sammelklage zur App-Store-Datensammlung die Gerichte ohnehin seit Längerem; in der EU dürfte spätestens die Frage nach Rechtsgrundlage und Abschaltmöglichkeit interessant werden. Bis dahin gilt der nüchterne Rat, der bei jedem Anbieter passt: Wer wissen will, was über ihn gespeichert wird, sollte sich seinen eigenen Datenexport einmal in Ruhe ansehen.