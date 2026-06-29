Wer in Russland ein iPhone besitzt, bekommt das größte heimische soziale Netzwerk seit dieser Woche nicht mehr aus dem App Store. Apple hat die Apps des Konzerns VK entfernt — und schon Anfang Juni den staatlichen Messenger Max. Die Antwort aus dem Kreml fiel bemerkenswert pragmatisch aus: Wer die Dienste wirklich brauche, solle eben auf Android wechseln. Ein erstaunlicher Rat von einer Regierung, die sonst jede Kontrolle übers Netz an sich zieht.

Was Apple entfernt hat — und womit es begründet wird

Am 25. Juni verschwanden gleich mehrere Apps auf einen Schlag: VKontakte, der VK Messenger, VK Video, VK Music, VK Dating, der Empfehlungsdienst Dzen und das ältere Netzwerk Odnoklassniki. Den staatlichen Messenger Max hatte Apple bereits am 3. Juni aussortiert. Wer eine der Apps schon installiert hat, kann sie weiter öffnen — neue Updates und Push-Benachrichtigungen bleiben aber aus, was eine App über die Monate zur Karteileiche macht.

Als Grund nennt Apple die Einhaltung von Sanktionen, ohne zu sagen, welche. Naheliegend ist der Bezug auf VK-Chef Wladimir Kirijenko, Sohn des Kreml-Beraters Sergej Kirijenko, der auf den Sanktionslisten von EU, Großbritannien und USA steht. Für die einzelnen VK-Dienste lieferte Apple keine öffentliche Begründung. Moskau spricht von „politischer Zensur“ — ein Vorwurf, der ausgerechnet aus einem Land kommt, dessen Aufsichtsbehörde Roskomnadzor selbst regelmäßig Dienste blockiert.

Max — der Messenger, den kaum jemand wollte

Max ist kein gewöhnlicher Fall. Der Messenger muss seit diesem Jahr auf jedem in Russland verkauften Smartphone vorinstalliert sein und soll WhatsApp ersetzen. Das Vertrauen der Nutzer hält sich in Grenzen: In der App wurden mehrfach versteckte Überwachungsfunktionen dokumentiert. Dass nun ausgerechnet Apple das Staatsprojekt aus dem Store wirft, trifft Moskau an einer empfindlichen Stelle — die Pflicht-Vorinstallation lässt sich auf offenen Android-Geräten leichter durchdrücken als im geschlossenen iPhone-Kosmos. Wie weit der russische Zugriff auf iPhones trotzdem reicht, hat zuletzt der Fall Cellebrite gezeigt: Moskauer Behörden zogen Daten von einem iPhone, obwohl der Forensik-Anbieter den Verkauf nach Russland längst gestoppt hatte.

„Wechselt zu Android“ — die eigentliche Pointe

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte Apples Schritt „merkwürdig“ und kündigte an, eine Erklärung einzufordern. Sein Rat an aktive VK-Nutzer: Es gebe immer eine sofortige Lösung — auf Android wechseln.

Der Satz legt die eigentliche Machtfrage offen. Ein US-Konzern entscheidet per Store-Richtlinie mit, welche Apps Millionen Menschen installieren dürfen — und die schnellste Gegenwehr ist der Wechsel des Betriebssystems. Auf Android lässt sich eine App notfalls als APK direkt von der Anbieterseite nachziehen, am Store vorbei. Ich tippe das hier auf einem Android-Telefon, und ja: Sideloading funktioniert noch. Nur wird auch dieser Weg gerade enger — Google zieht die Verifizierungspflicht für App-Installationen Stück für Stück an.

Am Ende bestimmt weder Apple noch Google im Einzelfall, sondern die Plattform als solche, was auf dem Gerät landen darf — dieselbe Gatekeeper-Macht, über die zuletzt rund um den Google Play Store gestritten wurde. Dass nun ausgerechnet die russische Regierung offene Systeme empfiehlt, ist die Ironie der Geschichte. Mein Rat fällt unromantischer aus: Wer die Kontrolle über sein Telefon behalten will, sollte sie nicht auf das Wohlwollen eines einzelnen Konzerns bauen.