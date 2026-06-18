Nach der EU und Japan muss Apple jetzt auch in Brasilien die Tür zu seinem App Store aufmachen: Fremde App-Marktplätze und externe Bezahlwege sind dort künftig erlaubt. Erzwungen hat das die brasilianische Wettbewerbsbehörde CADE nach einem rund dreijährigen Verfahren. Freiwillig sieht anders aus — und Apple lässt keinen Zweifel daran, dass es die Öffnung für einen Fehler hält.

Was sich in Brasilien ändert

Grundlage ist eine Unterlassungsvereinbarung, auf die sich Apple mit der CADE geeinigt hat, statt es auf eine förmliche Strafe ankommen zu lassen. Sie läuft über drei Jahre; die technische Umsetzung muss Apple binnen 105 Tagen liefern. Entwickler dürfen ihre Apps künftig über alternative Marktplätze verteilen und auf Bezahlmöglichkeiten außerhalb des App Store verweisen. Zusätzlich muss Apple seine eigene Zahlungsabwicklung vom Store entkoppeln, damit Dritte sie ersetzen können. Die nötige Einstellung für alternative Marktplätze steckt seit iOS 26.5 im System; jetzt geht der Mechanismus scharf.

Die Öffnung kommt mit Preisschild

Geschenkt gibt es das nicht. Für Apps aus alternativen Marktplätzen verlangt Apple eine „Core Technology Commission“ von fünf Prozent des Umsatzes. Wer Nutzer per anklickbarem Link oder Button zu einer externen Kasse schickt, zahlt 15 Prozent; ein reiner Text-Hinweis ohne Link bleibt gebührenfrei. Dazu kommen die gestaffelten App-Store-Provisionen, je nach Programm. Unterm Strich, so Apples Lesart, sollen Entwickler „denselben oder einen geringeren Betrag“ zahlen als bisher.

Das ist das Drehbuch aus Europa, fast Wort für Wort. Dort hat Apple auf den Digital Markets Act mit einer „Core Technology Fee“ reagiert, die so konstruiert war, dass sich das Umgehen der gewohnten 30-Prozent-Provision für die meisten Entwickler kaum rechnet. Den Sicherheits-Einwand, den der Konzern gegen offene Stores ins Feld führt, nehme ich dabei durchaus ernst — wer regelmäßig fremde Geräte von eingefangener Schadsoftware befreit, weiß, dass „installier einfach, was du willst“ einen Preis hat. Nur taugt genau dieses Argument eben auch hervorragend dazu, ein Gebührenmodell zu rechtfertigen, das die alte Marge möglichst unangetastet lässt.

Apples Drehbuch wiederholt sich

Den DMA-Werkzeugkasten aus der EU hat Apple für Brasilien übernommen, inklusive der Schutz- und Kontrollmechanismen, die der Konzern bereits in Japan einsetzt. Begleitet wird die Öffnung von der gewohnten Warnung: neue Einfallstore für „Schadsoftware, Betrug und Täuschungsversuche“, dazu der Verweis auf Europa und Japan, wo nach der Öffnung unter anderem Apps mit nicht jugendfreien Inhalten verfügbar wurden. Es ist die Tonlage eines Unternehmens, das nicht überzeugt, sondern verurteilt wurde — und das auch so kommuniziert.

Dass Brasilien nach EU und Japan der nächste Markt ist, der Apples Mauer aufbricht, ist die kleinere Nachricht. Die größere: wie verlässlich der Konzern jede dieser Breschen mit einem neuen Gebühren-Stockwerk wieder zumauert. Solange Aufsichtsbehörden nur die „Öffnung“ verlangen und nicht festschreiben, was sie kosten darf, gewinnt Apple die zweite Halbzeit am Verhandlungstisch. Ob die CADE in den kommenden 105 Tagen genauer hinschaut als Brüssel, ist die eigentliche Frage.