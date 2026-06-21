Als das US-Handelsministerium Anthropic am 12. Juni zwang, Claude Fable 5 und Mythos 5 weltweit abzuschalten, blieb der eigentliche Grund auffällig vage — die Rede war von einem behaupteten Jailbreak und Anthropics eigener Risiko-Kommunikation. Gut eine Woche später hat der Verdacht einen Namen: den südkoreanischen Mobilfunkkonzern SK Telecom.

Ein Korea-Partner mit China-Geschichte

SK Telecom gehört zu „Project Glasswing“, Anthropics Kreis von rund 150 Partnerorganisationen — darunter Google, Nvidia, Microsoft und Apple — die früh Zugang zum besonders abgeschotteten Mythos bekamen. Genau dieser Zugang wurde dem Konzern laut Tom’s Hardware wenige Tage vor der großen Sperre entzogen.

Der Grund sind mutmaßliche, nicht offengelegte China-Verbindungen. Die Muttergesellschaft SK Group betreibt Halbleiter- und Energiegeschäfte mit China; SK Telecom selbst hält seit über zwanzig Jahren das Gemeinschaftsunternehmen UNISK mit dem staatlichen Konzern China Unicom — also ausgerechnet jenem Anbieter, den die US-Regierung wegen vermuteter Militärnähe längst aus amerikanischen Netzen verbannt hat. Für Washington reichte das, um bei einem Modell nervös zu werden, das schwere Sicherheitslücken in komplexem Code selbstständig findet. In den falschen Händen lässt sich dieselbe Fähigkeit umdrehen.

Abschalten statt nach Pass filtern

Die Anweisung des Weißen Hauses ging weit über SK Telecom hinaus: Der Zugang sollte allen ausländischen Staatsbürgern entzogen werden — auch Einwanderern innerhalb der USA. Eine Filterung nach Nationalität ließ sich datenschutzkonform kaum umsetzen, also zog Anthropic die Notbremse und schaltete Fable 5 und Mythos 5 gleich ganz ab.

Ich nutze Claude im Arbeitsalltag, und als deutscher Nutzer wäre ich von so einer Anordnung schlicht mitabgeschaltet — ohne irgendeinen China-Bezug, einfach als „foreign national“. Das ist der unbequeme Kern dieser Geschichte: Ein Werkzeug, auf das man sich im Tagesgeschäft eingerichtet hat, kann über Nacht per Behördenbescheid für alle außerhalb eines Landes verschwinden. Wer Cloud-Dienste ernsthaft in Arbeitsabläufe einbaut, sollte diesen Schalter im Hinterkopf behalten.

Anthropic rudert — Seoul-Büro und Rückkehr „in Tagen“

Seit der Sperre hat Anthropic seine Präsenz in Washington spürbar ausgebaut: verdreifachtes Lobbying, ein neues Hauptstadtbüro, prominente Republikaner und frühere Trump-Mitarbeiter im Team, dazu tägliche Verhandlungen über ein gemeinsames technisches Prüfverfahren zur möglichen Reaktivierung. Parallel öffnete der Konzern ein Büro in Seoul. Führungskräfte geben sich zuversichtlich, dass die Modelle in den kommenden Tagen zurückkehren.

Der Kontrast zu OpenAI-Chef Sam Altman, der sich der Regierung früh angedient hat, ist offensichtlich — und genau das ist das eigentlich Beunruhigende. Wenn der Preis für den Marktzugang politische Willfährigkeit ist und Anbieter künftig die Staatsbürgerschaft ihrer Nutzer prüfen, dann verschiebt sich gerade still, wer über den Zugang zu KI entscheidet: nicht mehr der Anbieter, sondern die Geopolitik.