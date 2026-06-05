Claude Mythos Preview und die NSA: Anthropic soll bei offensivem KI-Einsatz helfen

Ein Unternehmen, das KI-Sicherheit zur Kernmission erklärt hat — und gleichzeitig offenbar der NSA dabei hilft, Netzwerke in feindlichen Ländern zu infiltrieren. Das wäre kein Stilproblem, das wäre ein grundlegender Widerspruch. Laut einem Bericht von heise online, der sich auf die Financial Times bezieht, könnte genau das bei Anthropic der Fall sein — angeblich.

Claude Mythos Preview: Das Modell, das Anthropic nicht veröffentlicht hat

Im Zentrum des Berichts steht ein Modell namens Claude Mythos Preview — Anfang April 2026 von Anthropic eingeführt, aber nie für die Öffentlichkeit freigegeben. Der Grund, laut dem Bericht: zu gefährlich. Mythos Preview soll besonders gut darin sein, Sicherheitslücken zu identifizieren und angreifbare Schwachstellen in Systemen aufzuspüren. Fähigkeiten, die offensiv wie defensiv verwendbar sind — und die der NSA offenbar genau das bieten, was gesucht wird.

Rund ein halbes Dutzend Anthropic-Ingenieure sollen direkt bei der NSA vor Ort arbeiten und das Modell für konkrete Einsatzzwecke anpassen. Ob sie dabei in operative Cyberangriffe eingebunden sind oder nur die technische Seite betreuen, bleibt laut dem Bericht offen. Das genannte Ziel: Netzwerke in China und Iran infiltrieren. Eine anonyme Quelle fasst das Selbstverständnis der Beteiligten so zusammen: „Der beste Weg, eine gute Verteidigung aufzubauen, ist ein guter Angriff.“

Eigene Nutzungsrichtlinien — und das Pentagon

Anthropics öffentliche Nutzungsrichtlinien schließen den Einsatz von Claude für Cyberangriffe explizit als verbotene Verwendung aus. Das gilt für Privatnutzer und Unternehmen gleichermaßen. Ob Regierungsverträge davon abweichen und unter welchen Bedingungen, legt Anthropic nicht offen. Eine offizielle Stellungnahme zum Bericht liegt bislang nicht vor.

Eine weitere Dimension: Das US-Verteidigungsministerium soll Anthropic-Technologie zuvor aus seinen Systemen entfernen lassen haben — nach Auseinandersetzungen über die zulässigen Grenzen des KI-Einsatzes. Derselbe Anbieter, der dem Pentagon zu weit gegangen ist, liefert offenbar dem Auslandsgeheimdienst genau das, was anderswo eskaliert ist.

Ich verwende Claude täglich für Code-Reviews, Recherchen und Textentwürfe — das ist der Anwendungsfall, den die veröffentlichten Nutzungsbedingungen beschreiben. Was der Bericht schildert, liegt in einer anderen Dimension: ein nicht-öffentliches Modell, Geheimdienstinfrastruktur, offensiver Einsatz gegen fremde Netzwerke. Das ist nicht das Produkt, das öffentlich verfügbar ist. Das ist auch nicht das Unternehmensbild, das Anthropic von sich selbst zeichnet.

Zwei anonyme Quellen, kein Statement, eine Bezahlschranke — die Faktenbasis trägt das „angeblich“ zu Recht. Trotzdem: Anthropic hat ein Modell entwickelt, das intern als zu gefährlich für die Öffentlichkeit gilt, und soll es dem wichtigsten US-Auslandsgeheimdienst für offensive Operationen zur Verfügung gestellt haben. Das ist eine Positionierung, die sich nicht mit „gute Verteidigung braucht guten Angriff“ erledigt. Anthropic wird sich dazu äußern müssen.