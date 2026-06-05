Anthropic will den KI-Sprint bremsen — und reicht diese Woche gleichzeitig IPO-Papiere ein

Es ist ein bemerkenswertes Dokument für seine Entstehungszeit: Jack Clark und Marina Favaro, beide bei Anthropic, veröffentlichten diese Woche ein Paper, das eine globale Verlangsamung oder temporäre Pause der Frontier-KI-Entwicklung fordert — damit Gesellschaft und Alignment-Forschung aufholen können. Und diese Woche ist auch die, in der Anthropic vertraulich seinen Börsengang eingereicht hat, bei einer Bewertung von knapp 965 Milliarden Dollar.

Was das Paper sagt — und was Anthropic selbst dazu beisteuert

Das Kernrisiko, das Clark und Favaro benennen, heißt rekursive Selbstverbesserung: KI-Systeme, die eigenständig ihren eigenen Code schreiben und damit ihre Fähigkeiten ausbauen, ohne dass Menschen jeden Schritt kontrollieren. Die Autoren schätzen, dass erste Modelle in rund zwei Jahren dazu in der Lage sein könnten.

Die eigenen Zahlen von Anthropic stützen das eindrücklich. Die Zeitspanne menschenäquivalenter Aufgaben, die Claude eigenständig abschließen kann, verdoppelt sich derzeit alle vier Monate — gegenüber sieben Monaten noch vor Kurzem. Claude Opus 4.6 erledigt inzwischen Aufgaben, die beim Menschen zwölf Stunden dauern würden. Stand Mai 2026 hat Claude mehr als 80 Prozent von Anthropics eigenem Codebase selbst geschrieben.

Das ist kein Hintergrunddetail — es ist die eigentliche Pointe des Papers: Das Modell, das man für ungefährlich genug hält, um es für 80 Prozent der eigenen Entwicklungsarbeit einzusetzen, ist genau das Modell, dessen Nachfolger man bremsen möchte.

Durchsetzung wie ein Atomvertrag — mit denselben Schwachstellen

Clark und Favaro sind sich der Schwierigkeiten bewusst. Eine echte Pause würde eine Vereinbarung auf Ebene aller Frontier-Labore und relevanter Regierungen erfordern — vergleichbar mit nuklearen Rüstungskontrollverträgen. Das Problem: Trainingsläufe lassen sich deutlich leichter verbergen als Raketensilos. Wer weitermacht, während die anderen warten, könnte sich einen kaum aufholbaren Vorsprung verschaffen.

Diese Forderung hat Substanz — und ist gleichzeitig leichter zu stellen, wenn man bereits vorne liegt. Anthropic ist gemeinsam mit OpenAI das einflussreichste KI-Labor weltweit. Wer jetzt bremst, schützt seinen eigenen Vorsprung mindestens genauso wirksam, wie er die Welt schützt. Das macht die Forderung nicht falsch, aber es erklärt, warum sie ausgerechnet von hier kommt.

Es gibt noch eine weitere Crux: Die Autoren benennen „Taste“ — die Fähigkeit, den sinnvollen nächsten Schritt ohne menschliche Führung zu wählen — als derzeitigen Flaschenhals. Solange Claude das nicht beherrscht, bleibt echte autonome Selbstverbesserung aus. Aber dieser Flaschenhals ist nicht konstruktionsbedingt eingebaut.

Was bleibt, ist eine Frage, die über dieses Paper hinausgeht: Kann eine Branche sich selbst bremsen, die mit Tausenden von Beschäftigten, Hunderten von Milliarden in Investitionen und einer globalen Infrastruktur auf eben diese Beschleunigung ausgerichtet ist? Die Antwort aus dem Paper ist ehrlich — sie lautet: nur mit der Ausdauer eines Rüstungskontrollregimes. (Und wir alle wissen, wie stabil solche Regime langfristig bleiben.)