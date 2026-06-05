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Anthropic will den KI-Sprint bremsen — und reicht diese Woche gleichzeitig IPO-Papiere ein

Zwei Anthropic-Forscher fordern in einem Paper eine globale Verlangsamung der Frontier-KI-Entwicklung — veröffentlicht in derselben Woche, in der Anthropic seinen Börsengang bei einer Bewertung von 965 Milliarden Dollar eingereicht hat.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 5. Juni 2026 · in Künstliche Intelligenz
Glühender KI-Chip auf einer Platine – symbolisch für die wachsende Eigenständigkeit von KI-Systemen
Foto: Immo Wegmann / Unsplash

Es ist ein bemerkenswertes Dokument für seine Entstehungszeit: Jack Clark und Marina Favaro, beide bei Anthropic, veröffentlichten diese Woche ein Paper, das eine globale Verlangsamung oder temporäre Pause der Frontier-KI-Entwicklung fordert — damit Gesellschaft und Alignment-Forschung aufholen können. Und diese Woche ist auch die, in der Anthropic vertraulich seinen Börsengang eingereicht hat, bei einer Bewertung von knapp 965 Milliarden Dollar.

Was das Paper sagt — und was Anthropic selbst dazu beisteuert

Das Kernrisiko, das Clark und Favaro benennen, heißt rekursive Selbstverbesserung: KI-Systeme, die eigenständig ihren eigenen Code schreiben und damit ihre Fähigkeiten ausbauen, ohne dass Menschen jeden Schritt kontrollieren. Die Autoren schätzen, dass erste Modelle in rund zwei Jahren dazu in der Lage sein könnten.

Die eigenen Zahlen von Anthropic stützen das eindrücklich. Die Zeitspanne menschenäquivalenter Aufgaben, die Claude eigenständig abschließen kann, verdoppelt sich derzeit alle vier Monate — gegenüber sieben Monaten noch vor Kurzem. Claude Opus 4.6 erledigt inzwischen Aufgaben, die beim Menschen zwölf Stunden dauern würden. Stand Mai 2026 hat Claude mehr als 80 Prozent von Anthropics eigenem Codebase selbst geschrieben.

Das ist kein Hintergrunddetail — es ist die eigentliche Pointe des Papers: Das Modell, das man für ungefährlich genug hält, um es für 80 Prozent der eigenen Entwicklungsarbeit einzusetzen, ist genau das Modell, dessen Nachfolger man bremsen möchte.

Durchsetzung wie ein Atomvertrag — mit denselben Schwachstellen

Clark und Favaro sind sich der Schwierigkeiten bewusst. Eine echte Pause würde eine Vereinbarung auf Ebene aller Frontier-Labore und relevanter Regierungen erfordern — vergleichbar mit nuklearen Rüstungskontrollverträgen. Das Problem: Trainingsläufe lassen sich deutlich leichter verbergen als Raketensilos. Wer weitermacht, während die anderen warten, könnte sich einen kaum aufholbaren Vorsprung verschaffen.

Diese Forderung hat Substanz — und ist gleichzeitig leichter zu stellen, wenn man bereits vorne liegt. Anthropic ist gemeinsam mit OpenAI das einflussreichste KI-Labor weltweit. Wer jetzt bremst, schützt seinen eigenen Vorsprung mindestens genauso wirksam, wie er die Welt schützt. Das macht die Forderung nicht falsch, aber es erklärt, warum sie ausgerechnet von hier kommt.

Es gibt noch eine weitere Crux: Die Autoren benennen „Taste“ — die Fähigkeit, den sinnvollen nächsten Schritt ohne menschliche Führung zu wählen — als derzeitigen Flaschenhals. Solange Claude das nicht beherrscht, bleibt echte autonome Selbstverbesserung aus. Aber dieser Flaschenhals ist nicht konstruktionsbedingt eingebaut.

Was bleibt, ist eine Frage, die über dieses Paper hinausgeht: Kann eine Branche sich selbst bremsen, die mit Tausenden von Beschäftigten, Hunderten von Milliarden in Investitionen und einer globalen Infrastruktur auf eben diese Beschleunigung ausgerichtet ist? Die Antwort aus dem Paper ist ehrlich — sie lautet: nur mit der Ausdauer eines Rüstungskontrollregimes. (Und wir alle wissen, wie stabil solche Regime langfristig bleiben.)

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.