Wer in der IT anfängt, fängt klein an: dokumentieren, testen, die undankbaren Aufgaben, an denen man das Handwerk lernt. Genau diese Einstiegsarbeit braucht Anthropic nach eigenen Worten kaum noch — die übernimmt inzwischen das hauseigene KI-Modell Claude. Mitgründer Jack Clark hat im Interview mit dem US-Magazin Reason erklärt, warum sein Unternehmen fast nur noch erfahrene Leute einstellt. Und gleich eine Warnung hinterhergeschoben, die weit über Anthropic hinausreicht.

Warum Erfahrung plötzlich mehr zählt

Clarks Argument ist nüchtern: Früher brauchten erfahrene Forscher große Teams, um Experimente in der Breite durchzuziehen. Diese Skalierungsarbeit erledige heute Claude — und damit verschiebe sich der Wert weg von vielen Händen hin zu wenigen Köpfen mit Erfahrung. Der Ertrag auf Intuition sei deutlich höher als früher, sagt Clark; Anthropic stelle deshalb gezielt mehr Leute mit sehr viel Berufserfahrung ein und überspringe die Einsteigerebene. Man sollte das einordnen: Es ist die Sicht eines KI-Labors, das seine eigene Technik als Beleg anführt. Aber die Logik ist nicht aus der Luft gegriffen.

Die Warnung: BIP rauf, Beschäftigung runter

Der eigentlich beunruhigende Teil kommt danach. Clark zeichnet ein paradoxes Szenario: KI könne Wirtschaftswachstum weit über dem langjährigen Trend erzeugen — und dieses Wachstum könne von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit begleitet sein, wie man ihn sonst nur in einer Rezession sieht. Wachstum und Jobverlust zur gleichen Zeit, das passt in kein gängiges Lehrbuch. Keine Regierung, so seine Einschätzung, sei auf eine solche Konstellation vorbereitet. Wichtig dabei: Das ist eine Prognose, kein gemessener Befund — aber sie kommt von jemandem, der mitten im Maschinenraum dieser Entwicklung sitzt.

Was das für alle unterhalb der Senior-Ebene heißt

An dieser Stelle hakt es bei mir. In der eigenen Firma ziehe ich Berufseinsteiger groß, und ich weiß, wie viel scheinbar unproduktive, teure Zeit draufgeht, bis aus einem Azubi jemand wird, der ein Problem von allein riecht. Genau diese „Senior-Intuition“, die Clark so hoch bewertet, fällt nicht vom Himmel — sie entsteht in den Jahren, in denen man die langweiligen Aufgaben macht und dabei Fehler einbaut und wieder ausbügelt. Wenn die gesamte Branche die Einstiegsstufe streicht, weil ein Modell sie billiger erledigt, kappt sie die Pipeline, aus der die Senioren von übermorgen kommen sollen. Niemand wird als Senior geboren.

Für ein Speziallabor wie Anthropic mag die Rechnung kurzfristig aufgehen: Es kann sich die teuersten Köpfe leisten und die Routine an die eigene Maschine delegieren. Für eine ganze Volkswirtschaft ist das eine andere Hausnummer. Wenn Clark recht behält und der Rest nachzieht, dürfte uns in zehn Jahren weniger die Produktivität der KI Sorgen machen als die Frage, wer dann überhaupt noch genug Erfahrung mitbringt, um sie zu kontrollieren.