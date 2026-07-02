Erst kamen die Modelle, jetzt soll das Silizium folgen: Laut einem Bericht des Branchendiensts The Information entwickelt Anthropic einen eigenen KI-Chip und spricht mit Samsung über dessen Fertigung. Bestätigt ist wenig – der Konzern wollte sich zur eigenen Chip-Roadmap nicht äußern. Trotzdem passt der Schritt in ein Muster, das gerade die halbe Branche nachzeichnet.

Was gemeldet ist – und was Anthropic dazu sagt (fast nichts)

Der Chip soll auf Inferenz spezialisiert sein, also auf das Ausführen der Modelle im Alltagsbetrieb, nicht auf das Training. Das Projekt steckt in einer frühen Phase: kein fertiges Design, und Anthropic klärt gerade erst, welche Funktionen und welche Leistung der Chip überhaupt haben soll – laut Bericht kann das Vorhaben auch wieder eingestellt werden. Bei Samsung geht es konkret um den 2-Nanometer-Prozess und die Anlagen für das Advanced Packaging. Angeheuert hat Anthropic dafür unter anderem Clive Chan, ein frühes Mitglied von OpenAIs eigenem Chip-Team.

Offiziell betont Anthropic, Chips von AWS, Google und Nvidia blieben für die Strategie zentral, und kommentiert die eigene Roadmap nicht. Das ist die Standard-Formel, mit der ein Konzern ein Projekt weder bestätigt noch dementiert – und die man entsprechend vorsichtig lesen sollte.

Warum der Aufwand: Es geht um die Marge

Die Rechnung dahinter ist simpel. Wer seine KI-Infrastruktur billiger bauen und betreiben kann, verdient langfristig mehr – und die Inferenz ist der Dauerkosten-Posten, jede einzelne Anfrage kostet Rechenzeit. Bislang mietet Anthropic dieses Rechnen ein: TPUs bei Google, Trainium bei AWS, GPUs bei Nvidia. Jede Claude-Antwort läuft auf fremdem, teuer bezahltem Silizium. Dass ausgerechnet Samsung als Fertiger im Gespräch ist, hat zudem eine Vorgeschichte: Der Konzern war im Mai neben SK Hynix und Micron an Anthropics 65-Milliarden-Dollar-Finanzierungsrunde beteiligt. Ein Investor als Auftragsfertiger ist keine zufällige Kombination.

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Das Kalkül kenne ich aus einer deutlich kleineren Liga: Ich miete meine Server bei netcup und Hetzner, statt eigene Hardware ins Rack zu stellen. Ab einer bestimmten, dauerhaft hohen Auslastung kippt diese Rechnung – dann ist Kaufen billiger als Mieten. Bei Anthropics Inferenz-Volumen dürfte dieser Punkt längst überschritten sein, nur reicht Kaufen dort nicht mehr: Wer die Kosten wirklich drücken will, muss den Chip selbst entwerfen.

Vom Bericht zum Chip ist es weit

Vorreiter wäre Anthropic damit nicht, im Gegenteil. AWS, Google, Meta und Microsoft bauen längst eigenes Silizium; OpenAI ließ 2024 von Broadcom entwerfen und zeigte erst vergangenen Monat den ersten Inferenzchip „Jalapeño“. Bis aus angeheuerten Ingenieuren und Gesprächen ein fertiger Chip wird, vergehen üblicherweise Jahre und Milliarden – und die Fertigung bei Samsung statt bei Marktführer TSMC ist selbst eine Wette, denn Samsungs Foundry kämpft seit Jahren mit der Ausbeute. Ein Großauftrag von Anthropic wäre deshalb auch für die Koreaner eher Befreiungsschlag als Routine.

Dass Anthropic mit einem Inferenz-Chip anfängt und nicht mit einem Trainings-Monster gegen Nvidias B-Serie, ist ehrlich kalkuliert: die kleinere, klar abgegrenzte Aufgabe zuerst. Nur löst so ein erster eigener Chip die Abhängigkeit nicht ab. Amazon und Google entwerfen seit Jahren eigenes Silizium – und kaufen trotzdem weiter GPUs palettenweise, während Startups wie OXMIQ Nvidias Burggraben von der anderen Seite angreifen. Bis Anthropics Chip mehr ist als eine Personalmeldung, bleibt Nvidia der Name auf der Rechnung.