200 Dollar monatlich für zwanzigfache Kapazität gegenüber Claude Pro — so bewirbt Anthropic seinen Max 20x-Plan. Ein Nutzer aus Washington DC glaubt, dass das nicht stimmt, und hat Anthropic am 15. Juni vor einem US-Bundesgericht im nördlichen Bezirk Californiens auf Verbrauchertäuschung verklagt. Die Klage von Karl Kahn ist auf Sammelklage-Status ausgerichtet — für alle US-Verbraucher, die Max-Pläne seit deren Einführung abonniert haben.

Was der Kläger konkret vorwirft

Kahn hat laut Klageschrift beide Max-Stufen getestet: Den Max 5x-Plan für 100 Dollar im Monat und den Max 20x-Plan für 200 Dollar. Der Vorwurf: Der Max 20x-Plan liefere de facto nur das Sechs- bis Achtfache des Claude-Pro-Limits — nicht das Zwanzigfache. Der Max 5x-Plan komme lediglich auf das Dreieinhalb-fache, statt des versprochenen Fünffachen. Besonders plastisch ist eine Angabe in der Klageschrift: Eine einzelne fünfstündige Arbeitssitzung mit Claude Code verbrauchte 15 Prozent seines wöchentlichen Kontingents.

Das ergibt überschlagsmäßig rund 33 Arbeitsstunden bis zur Erschöpfung des Limits — deutlich weniger als das, was „zwanzigfach“ gegenüber der Pro-Basis bedeuten sollte. Kahn hatte die Stufen nacheinander getestet: Claude Pro seit Juni 2025, Max 5x ab Januar, Max 20x ab April dieses Jahres.

Das strukturelle „bis zu“-Problem

Die Max-Pläne werben mit Vielfachen des Pro-Plans, ohne konkrete Schwellwerte zu nennen — keine Anzahl von Nachrichten, keine Token-Obergrenzen, keine Zeitfenster. „Bis zu fünfmal mehr“ klingt klar, ist aber rechtlich vage. Genau das ist der Kern der Klage: Wenn die tatsächliche Nutzungskapazität erheblich unter dem Beworbenen liegt und Anthropic keine überprüfbaren Bezugsgrößen nennt, sei das Werbung, die Verbraucher täuscht.

Im Tagesgeschäft, wenn ich Firmen bei der Einführung von KI-Tools berate, ist Planbarkeit entscheidend — „bis zu 20-mal mehr“ ohne konkreten Referenzwert taugt als Kaufgrundlage nicht. Für Einzelnutzer ist das ärgerlich; für Teams, die solche Pläne mehrfach buchen, ist es ein handfestes Kalkulationsproblem. Anthropic hat bislang keinen Kommentar abgegeben; ob das Gericht den Sammelklage-Status zulässt, entscheidet, wie groß der potenzielle Kreis der Betroffenen wird.

Sammelklagen im Softwarebereich scheitern häufig daran, ob die betroffene Nutzergruppe wirklich einheitlich geschädigt wurde — das muss das Gericht erst klären. Die Klage benennt aber ein Transparenzproblem, das über diesen Fall hinausgeht: Wenn ein Abodienst mit „zwanzigfacher Kapazität“ wirbt, sollte das irgendwo überprüfbar sein. Nicht erst, wenn das Limit zuschlägt.