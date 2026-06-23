Wer Claude nutzt, könnte demnächst seinen Personalausweis vor die Kamera halten müssen. Anthropic führt zum 8. Juli eine Identitätsprüfung ein, die mehr verlangt als eine E-Mail-Bestätigung: einen amtlichen Foto-Ausweis, ein Live-Selfie und einen Scan der Gesichtsgeometrie. Vorerst trifft das nur eine kleine Gruppe — aber die Art, wie die Prüfung abläuft, wirft Fragen auf, die alle Nutzer angehen.

Wer den Ausweis zeigen muss — und was Anthropic dafür einsammelt

Betroffen ist zunächst nur ein „kleiner Teil“ der Konten, die wegen möglicher Richtlinienverstöße markiert wurden. Für sie gilt: verifizieren oder Sperre. Die Prüfung dauert wenige Minuten und sammelt dabei ein Abbild des Ausweises samt aller aufgedruckten Daten — Name, Geburtsdatum, Ausweisnummer —, ein Foto oder Video des Gesichts und das, was die Richtlinie „facial geometry templates“ nennt. Anthropic räumt selbst ein, dass diese Gesichtsvermessung „in manchen Rechtsordnungen als biometrische Daten gelten“ kann.

Offiziell soll das Verfahren Missbrauch verhindern, Nutzungsregeln durchsetzen und rechtliche Pflichten erfüllen. Soweit nachvollziehbar. Unklar bleibt fast alles andere: Was genau einen Account markiert, steht nirgends; eine Aufbewahrungsfrist für die biometrischen Daten wird nicht genannt; und was passiert, wenn jemand die Prüfung verweigert, ist über die Kontosperre hinaus nicht ausbuchstabiert. Der Nutzer soll Ausweis und Gesicht hergeben, ohne zu wissen, warum er ausgewählt wurde und wie lange die Daten liegen.

Der Knackpunkt heißt Persona — und Peter Thiel

Abgewickelt wird die Prüfung nicht von Anthropic selbst, sondern von Persona, einem auf „Know your Customer“ spezialisierten Dienstleister aus San Francisco. Persona wird vom Founders Fund mitfinanziert — der Wagniskapitalfirma, die Peter Thiel mitgegründet hat. Derselbe Thiel ist auch bei Anthropic investiert. Diese doppelte Verflechtung ist schon für sich genommen keine gute Optik, wenn es um die heikelsten Daten überhaupt geht.

Dazu kommt ein konkreter Vorfall: Im Februar 2026 fanden Sicherheitsforscher die Codebasis von Personas Behörden-Dashboard frei zugänglich auf einem öffentlich erreichbaren FedRAMP-Endpoint — 2.456 Dateien, rund 53 Megabyte, ohne dass dafür ein Exploit nötig gewesen wäre. Ausgerechnet diesem Dienstleister sollen Claude-Nutzer nun ihren Ausweis und einen Gesichtsscan anvertrauen. Anthropic betont, Persona sei vertraglich auf den reinen Verifizierungszweck beschränkt. Das ist eine Zusage, kein technischer Schutz.

Biometrie auf Zuruf — wo das in der EU heikel wird

Gesichtsgeometrie fällt in der EU unter Artikel 9 DSGVO, die besondere Kategorie personenbezogener Daten — der Gesetzgeber zieht hier bewusst eine hohe Hürde. Ich habe im Maschinenraum kleiner Firmen oft genug mit Auftragsverarbeitung und schützenswerten Daten zu tun gehabt, um zu wissen, wie aufwendig die Grundlage dafür normalerweise ist: ausdrückliche Einwilligung, enge Zweckbindung, klare Löschfristen. Genau diese Bausteine fehlen hier in der kommunizierten Form — die Prüfung kommt als Pflicht, der Auslöser bleibt intransparent, die Frist ungenannt.

Missbrauch einzudämmen ist ein legitimes Ziel, und ein Anbieter dieser Größe hat reale Probleme mit automatisiertem Missbrauch und Sperrumgehung. Aber der Preis ist hoch: verpflichtende Biometrie, abgewickelt über einen Verifizierer mit Leck-Historie und Investoren-Nähe, bei intransparenten Regeln. Vorerst betrifft das nur markierte Konten — die eigentliche Frage ist, wie weit Anthropic diesen Kreis später zieht. Und die trägt am Ende der Nutzer, nicht das Unternehmen.