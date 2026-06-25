Im KI-Geschäft kupfert jeder vom anderen ab — die Frage ist nur, wie weit man dabei geht. Anthropic wirft dem chinesischen Konzern Alibaba jetzt vor, eine Grenze überschritten zu haben: In einem Brief an US-Senatoren und das Weiße Haus beziffert das Labor eine wochenlange Kampagne, mit der Alibabas KI-Sparte Qwen gezielt Fähigkeiten aus dem Modell Claude abgeschöpft haben soll. Die Zahlen sind groß. Der Adressat des Briefs verrät, worum es eigentlich geht.

Was in dem Brief steht

Laut dem auf den 10. Juni datierten Schreiben an den Bankenausschuss des US-Senats lief die Operation vom 22. April bis zum 5. Juni. In diesem Zeitraum sollen knapp 25.000 gefälschte Konten rund 28,8 Millionen Anfragen an Claude gestellt haben — nicht breit gestreut, sondern konzentriert auf die zwei Disziplinen, die Anthropic teuer machen: das Programmieren und das agentische Schließen, also das selbstständige Abarbeiten mehrstufiger Aufgaben. Genau diese Fähigkeiten stecken im noch unveröffentlichten Spitzenmodell Mythos, mit dem das Labor seine Vorreiterrolle verteidigen will.

Die Technik dahinter heißt adversariale Distillation. Vereinfacht: Man füttert ein starkes Modell mit Millionen Prompts, sammelt dessen Antworten ein und trainiert damit ein eigenes, schwächeres Modell darauf, dieselben Muster nachzubilden — zu einem Bruchteil der Entwicklungskosten. Anthropic nennt die Kampagne den bislang größten derartigen Versuch eines chinesischen Anbieters; sie übertreffe das, was DeepSeek, MiniMax und Moonshot AI zusammen in dieser Richtung unternommen hätten.

Distillation ist Branchenalltag — die Fake-Konten sind der Hebel

Hier lohnt das Trennen. Dass KI-Labore die Modelle der Konkurrenz abklopfen und aus deren Ausgaben lernen, ist kein Skandal, sondern Alltag — OpenAI hat vor anderthalb Jahren denselben Vorwurf gegen DeepSeek erhoben. Modell-Antworten sind kein Tresor. Und ehrlich: Wer eine offene Programmierschnittstelle ins Netz stellt, sollte sich über systematisches Abgrasen so wenig wundern wie über Regen im November.

Belastbar an Anthropics Darstellung sind deshalb weniger die 28,8 Millionen Anfragen als die knapp 25.000 gefälschten Konten. Das ist kein cleveres Benchmarking mehr, sondern ein bewusster Bruch der Nutzungsbedingungen samt Tarnung — und damit der Punkt, an dem aus Wettbewerb ein juristisch greifbarer Vorwurf wird. Dazu warnt Anthropic, dass auf diese Weise nachgebaute Modelle oft ohne die eingebauten Sicherheitsleitplanken auskommen. Ein Argument, das den Streit von der Geschäfts- auf die Sicherheitsebene hebt.

Vom Tech-Streit zum Sanktionshebel

Dass der Brief nicht an Alibaba, sondern an Senatsausschuss und Weißes Haus ging, sagt viel über die Stoßrichtung. Postwendend kündigten die Senatoren Bill Hagerty und Andy Kim an, einen Zusatz zum Verteidigungshaushalt einzubringen, der chinesische Firmen mit unrechtmäßigem Zugriff auf US-KI-Ausgaben auf eine schwarze Liste setzen oder sanktionieren soll. Aus einer Beschwerde über Kontomissbrauch wird so binnen Tagen ein Baustein der Handelspolitik.

An der Börse wirkte die Anschuldigung sofort: Die Alibaba-Aktie rutschte auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten, zeitweise fast fünf Prozent ins Minus, das Jahresminus liegt damit bei rund einem Drittel. Alibaba selbst schwieg zunächst — der Konzern liegt mit Washington ohnehin über Kreuz und wehrt sich derzeit juristisch gegen seine Einstufung als militärnaher Zulieferer.

Mich überzeugt der empörte Ton trotzdem nur halb. Der Vorwurf des Datenklaus mag stimmen — bequem ist er obendrein: Schärfere Exportregeln und Sanktionen gegen chinesische KI treffen vor allem die billige Konkurrenz, die den westlichen Laboren gerade die Preise kaputtmacht. Wenn ein Anbieter denselben Schutz, den er für sein eigenes Modell beansprucht, am liebsten per Verteidigungsgesetz durchgesetzt sähe, ist das eben nicht nur Sicherheitspolitik. Es ist auch Standortpolitik in eigener Sache.