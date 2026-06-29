Am Abend des 24. Juni 2026 bebte in Venezuela zweimal die Erde — erst mit Stärke 7,2, keine Minute später noch einmal mit 7,5. Bevor und während die Erschütterungen durch das Land liefen, ploppte auf 11,4 Millionen Android-Telefonen eine Warnung auf. Ein paar Sekunden Vorlauf, mehr nicht. Aber ein paar Sekunden reichen, um sich von einer Glasfront wegzudrehen oder aus dem Bett zu kommen. Das Bemerkenswerte daran: Venezuela hat kein eigenes, staatliches Erdbeben-Frühwarnsystem. Die Arbeit erledigte eine Funktion, die die meisten Besitzer nie bewusst eingeschaltet haben.

Wenn das Telefon zum Seismografen wird

Das System heißt Android Earthquake Alerts und steckt seit 2020 unsichtbar in nahezu jedem Android-Gerät. Die Beschleunigungssensoren, die sonst Display-Drehung und Schrittzähler bedienen, registrieren das typische Rütteln eines Bebens. Erkennt ein Telefon so ein Muster, schickt es ein Signal samt grobem Standort an Googles Server. Kommen genug solcher Signale aus derselben Region zusammen, rechnet ein Algorithmus daraus ein Beben — und schickt die Warnung in die Gebiete, die die Erdbebenwellen noch nicht erreicht haben. Funk ist schneller als Seismik, das ist der ganze Trick.

In Venezuela ging das laut den vorliegenden Daten zügig: drei Sekunden nach Beginn erkannt, rund sechs Sekunden später die ersten Warnungen dort, wo es am heftigsten wackelte, noch einmal sechs Sekunden später ein deutlich größeres Gebiet bis hinauf nach Caracas. Kostenlos, ohne App, ohne Anmeldung. Ich schaue normalerweise genau hin, welche Sensordaten klaglos Richtung Mountain View abfließen — hier ist es ausnahmsweise der Zweck, der den Datenstrom rechtfertigt. Genau diese stille Allgegenwart ist aber auch der wunde Punkt.

Der blinde Fleck Türkei

Denn dasselbe System hat schon einmal spektakulär versagt. Bei den Erdbeben in der Türkei im Februar 2023 — über 55.000 Tote — hätte Android bis zu zehn Millionen Menschen im Umkreis von 158 Kilometern die höchste Warnstufe schicken können. Tatsächlich gingen vor dem ersten Beben der Stärke 7,8 nur 469 dieser „Take Action“-Alarme heraus. Rund eine halbe Million Nutzer bekam lediglich die schwächere „Be Aware“-Meldung, die nicht einmal den Stumm-Modus durchbricht. Der Grund: Der Algorithmus hatte die Stärke zunächst auf 4,5 bis 4,9 geschätzt — meilenweit daneben.

Pikanter noch ist der Umgang damit. Zunächst hieß es, das System habe gut funktioniert. Erst im Sommer 2025, mehr als zwei Jahre später, räumte Google in einem Fachaufsatz die Grenzen seiner Erkennung ein. Beteiligte Forscher zeigten sich offen verärgert, dass das so lange gedauert hat.

Vorsorge aus Mountain View

Dass ein Handy-Betriebssystem nebenbei zum größten Erdbeben-Frühwarnnetz der Welt geworden ist — gerade in Ländern, die selbst keines betreiben —, ist eine echte Leistung. Die Kehrseite kommt gratis dazu: Ein US-Konzern entscheidet per Algorithmus, ob Millionen Menschen eine Vorwarnung erhalten. Ohne Rechenschaftspflicht, ohne dass irgendjemand das abwählen könnte, und, wie die Türkei zeigt, im Zweifel mit zwei Jahren Verzögerung beim Eingeständnis von Fehlern. Was die Warnungen in Venezuela konkret verhindert haben, lässt sich bislang ohnehin nicht beziffern. Dass staatliche Alternativen automatisch besser wären, stimmt aber auch nicht — Brasiliens Cell-Broadcast-System ließ sich kürzlich kapern und für Fehlalarme missbrauchen. Bleibt das Nüchterne: Eine Warnung ist nur so viel wert wie der schwächste Algorithmus dahinter — und ein zweites, unabhängiges Netz daneben wäre keine schlechte Idee.