Android galt lange als das offene Gegenstück zu Apples geschlossenem App-Garten. Diese Offenheit zieht Google jetzt Schritt für Schritt enger — und seit Juni 2026 läuft der entscheidende Baustein bereits auf Millionen Geräten. Ein neuer Systemdienst namens Android Developer Verifier installiert sich derzeit im Hintergrund auf allen Geräten ab Android 8. Seine Aufgabe: künftig zu prüfen, ob die App, die man installieren will, von einem verifizierten Entwickler stammt.

Was am 30. September passiert

Den scharfen Schnitt setzt Google zum 30. September 2026 — zunächst in vier Ländern: Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand. Ab dann lassen sich auf zertifizierten Android-Geräten dort nur noch Apps installieren und aktualisieren, deren Entwickler ihre Identität bei Google hinterlegt haben. 2027 soll die Pflicht weltweit greifen. Wichtig ist die Grenze, die Google selbst zieht: Geprüft wird die Identität des Entwicklers, nicht der Inhalt der App. Es ist also kein zweiter Review-Prozess wie im Play Store, sondern eine Ausweiskontrolle an der Tür.

Die Begründung ist nicht aus der Luft gegriffen. Schadsoftware, die als seriöse App getarnt per Sideload aufs Telefon kommt, ist ein reales Problem — und anonyme Entwicklerkonten machen die Verfolgung schwer. Seit März 2026 haben sich nach Google-Angaben bereits Millionen Apps verifiziert, die nahezu alle Play-Store-Installationen und einen Großteil der Sideload-Installationen abdecken.

Bild: Google

Die Schlupflöcher — und für wen sie gedacht sind

Ein kompletter Riegel ist das vorerst nicht. Google baut mehrere Ausnahmen ein:

Über die Android Debug Bridge (ADB) lassen sich unverifizierte Apps weiterhin aufs eigene Gerät schieben — der Weg für Entwickler und Bastler.

Ein „advanced flow“ erlaubt versierten Nutzern, eine App aus unverifizierter Quelle nach einem einmaligen Setup und einer Risiko-Bestätigung doch zu installieren.

Für Studenten und Hobby-Entwickler kommen ab Juli 2026 „limited distribution accounts“: Apps an bis zu 20 Geräte verteilen, ohne amtlichen Ausweis und ohne Gebühr.

Mitgezogen wird das Ganze nicht nur über den Play Store, sondern auch über die App-Marktplätze von Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor und Transsion — die Android-Verifizierung greift also plattformweit, nicht nur in Googles eigenem Laden. Wer im Tagesgeschäft Android-Geräte für Firmen einrichtet und dabei interne Branchen-Apps am Play Store vorbei verteilt, für den ist genau diese 20-Geräte-Grenze die entscheidende Zahl: Für einen Handwerksbetrieb mit einer selbst gestrickten Auftrags-App reicht das locker. Wer 200 Tablets ausrollt, landet zwangsläufig im verifizierten Konto mit Ausweispflicht.

Sicherheit oder Gatekeeping?

Dass Google den Spam- und Malware-Hahn zudrehen will, ist nachvollziehbar. Trotzdem bleibt ein Beigeschmack. Mit dem Verifier sitzt künftig ein Systemdienst zwischen Nutzer und Installation, der eine App aktiv blockieren kann — eine Infrastruktur, die sich später erweitern ließe. Heute prüft sie nur die Entwickler-Identität. Die technische Grundlage, auch den Inhalt zu kontrollieren, läge dann bereits auf jedem Telefon.

Mein Eindruck: Android verliert hier ein Stück seines wichtigsten Unterscheidungsmerkmals gegenüber dem iPhone, und der Sicherheitsgewinn rechtfertigt das nur zum Teil. Dass Google ausgerechnet in vier Ländern außerhalb von EU und USA startet — dort, wo Regulierer und Kläger wie Epic im Streit um App-Stores genau hinschauen — ist vermutlich kein Zufall. Wer sein Gerät wirklich frei halten will, behält mit ADB und dem advanced flow vorerst einen Weg. Er wird nur unbequemer.