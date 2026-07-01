Als Google Mitte Juni Android 17 auf die Pixel-Geräte ausrollte, standen App-Bubbles, quantensichere Verschlüsselung und KI-Anrufmitschriften im Rampenlicht. Eine der handfestesten Änderungen tauchte erst Wochen später auf — nicht in einer Keynote, sondern in der Android-Dokumentation, wo der Android-Fachjournalist Mishaal Rahman sie aufstöberte und auf X öffentlich machte: Das Betriebssystem lässt am Sperrbildschirm deutlich weniger Rateversuche zu, bevor es endgültig dichtmacht.

Was sich am Sperrbildschirm konkret ändert

Bis Android 16 durfte jemand am gesperrten Telefon erstaunlich oft raten: zehn Versuche pro Minute, 20 in sechs Minuten, 50 in einer Viertelstunde — und in Summe rund 1.800 Fehleingaben über fünf Jahre, ohne dass das Gerät die Reißleine zog. Android 17 stellt die Staffel spürbar strenger ein:

6 Versuche in der ersten Minute (vorher 10)

7 Versuche in 6 Minuten (vorher 20)

8 Versuche in 25 Minuten (vorher 50)

12 Versuche in 24 Stunden

19 Versuche über fünf Jahre — nach dem 20. Fehlversuch ist endgültig Schluss

Die absolute Obergrenze fällt damit von rund 1.800 auf 20. Wer sich schlicht vertippt, den fängt Android 17 zusätzlich ab: Gibt man dieselbe falsche PIN mehrfach hintereinander ein, zählt die Wiederholung nicht mit — das System blendet dann einen Hinweis ein, warum der Versuch ausgenommen wurde. Auch die Wartezeit steht jetzt in lesbaren Einheiten da („in 30 Minuten erneut versuchen“) statt als nackter Sekunden-Countdown.

Warum 20 Versuche die Rechnung komplett drehen

Der Sprung klingt nach Kosmetik, ändert die Angriffsmathematik aber grundlegend. Eine vierstellige PIN hat 10.000 mögliche Kombinationen. Mit 1.800 Blind-Versuchen ließ sich fast ein Fünftel dieses Raums durchprobieren — genug, um die gängigen Codes von „1234″ bis zu Geburtsjahren systematisch abzuklappern. Mit 20 Versuchen liegt die Chance, eine zufällige PIN zu erraten, bei 0,2 Prozent. Für das typische „Telefon im Café geklaut, Bildschirm noch nicht kalt“-Szenario ist das der Unterschied zwischen „mit Geduld machbar“ und „praktisch aussichtslos“.

Der eigentliche Adressat sitzt aber tiefer. Forensische Entsperr-Boxen wie Cellebrite oder Graykey, wie sie Strafverfolger und im Graumarkt auch andere einsetzen, arbeiten sich über automatisiertes Durchprobieren an die Sperre heran. Je härter das Betriebssystem nach wenigen Fehlversuchen abriegelt, desto weniger bringt das reine Durchnudeln — die Angreifer müssen dann auf teure Exploits im Sperrbildschirm selbst ausweichen. Mich überzeugt der Schritt gerade deshalb: Google verteuert nicht das einzelne Raten, sondern nimmt der ganzen Kategorie „einfach oft genug probieren“ die Grundlage. Das ist mehr wert als das zehnte KI-Feature im Ankündigungstext.

Die Kehrseite — und wo die Bremse nichts nützt

Neu ist auch, dass sich die IMEI, die eindeutige Gerätenummer, künftig direkt am Sperrbildschirm abrufen lässt — gedacht als Hilfe für Behörden, um bei einem sichergestellten Telefon die Eigentumsverhältnisse zu klären. Wer auf maximale Zugeknöpftheit Wert legt, wird das mit gemischten Gefühlen sehen; ein echtes Datenleck ist die nackte Gerätenummer allerdings nicht.

Eine Grenze bleibt: Die strengere Staffel schützt nur, solange die PIN überhaupt etwas hergibt. „1234″ oder „0000″ fallen auch in 20 Versuchen, wenn der Angreifer mit den Standard-Codes beginnt. Aus dem Tagesgeschäft kenne ich beide Enden der Skala — Telefone, die nach vergessener PIN und aktiver Sperre schlicht Elektroschrott mit Erinnerungswert waren, und daneben Leute, die aus Bequemlichkeit den Wisch-Code ihres Kindes am Gerät nutzen. Android 17 macht die Tür stabiler. Ob jemand einen ordentlichen Schlüssel benutzt, entscheidet weiterhin er selbst.