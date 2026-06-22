Seit dem 16. Juni verteilt Google Android 17 als Pixel Drop — wir hatten über App-Bubbles, quantensichere Verschlüsselung und die automatische Anrufmitschrift berichtet. Eine Woche später zeichnet sich das andere Gesicht des Updates ab: Es bringt nicht nur Funktionen, sondern eine ganze Reihe handfester Fehler. Betroffen sind Pixel-Geräte von der 6er- bis zur 10er-Reihe, und einen Teil der Probleme hat Google inzwischen bestätigt.

Touch, 5G, WLAN: was gerade hakt

Am unangenehmsten ist der Touchscreen-Bug. Auf Modellen von Pixel 7 bis Pixel 10 reagiert das Display zeitweise gar nicht, friert kurz ein oder dreht Wischgesten um — eine Wischbewegung nach oben scrollt nach unten. Bei einem Smartphone, dessen einzige Bedienoberfläche der Bildschirm ist, fällt so etwas sofort auf.

Daneben steht ein Mobilfunk-Problem: Mehrere Geräte, darunter das Pixel 6a sowie die Pro-Varianten der 8er- und 9er-Reihe, halten die 5G-Verbindung nicht stabil und fallen auf LTE zurück. In Einzelfällen verschwanden sogar hinterlegte eSIM-Profile komplett — der ärgerlichste Fall, weil die Wiedereinrichtung über den Provider laufen muss. Davon unabhängig melden Nutzer einen WLAN-Fehler: Das Gerät zeigt eine stabile Verbindung an, einzelne Apps bekommen darüber aber keinen Internetzugang. Als Verdacht kursiert eine fehlerhafte IPv6-Verarbeitung — wer in seinem Router IPv6 anpasst, bekommt das Problem teils in den Griff.

Der Widget-Bug trifft genau die Falschen

Ein vierter Fehler betrifft Arbeitsprofile — also die Trennung von privaten und dienstlichen Apps, wie sie über Mobile-Device-Management ausgerollt wird. Dort verschwinden Widgets wie Kalender, Mail oder Authenticator vom Startbildschirm und tauchen nicht einmal mehr in der Widget-Auswahl auf. Wer Android-Geräte im Firmeneinsatz über eine MDM-Lösung wie Intune betreut, kennt das Muster: Ausgerechnet die Konfigurationen, die ein Unternehmen sauber abgesichert hat, reagieren auf solche Updates am empfindlichsten — und der Authenticator, der morgens fehlt, blockiert dann gleich den Login. In meinem eigenen Umfeld läuft mit dem Galaxy S26 Ultra ein anderer Hersteller, aber das Grundproblem ist markenunabhängig: Je strenger das Profil, desto größer die Angriffsfläche für Update-Nebenwirkungen.

Workarounds — und ein altbekanntes Muster

Bis Google nachbessert, lässt sich ein Teil der Symptome dämpfen:

Bei trägem oder fehlerhaftem Touch hilft oft, den Cache des Pixel Launchers zu leeren oder „Smooth Display“ (die 120-Hz-Bildwiederholrate) abzuschalten.

Beim 5G-Abriss bringt ein Zurücksetzen der Mobilfunk-Einstellungen die Verbindung in vielen Fällen zurück.

Beim WLAN-Aussetzer lohnt ein Blick auf die IPv6-Konfiguration des Routers.

Den Widget-Fehler hat Google bestätigt und arbeitet an einer Lösung; sie soll mit dem nächsten monatlichen Sicherheitsupdate im Juli 2026 kommen. Bis dahin bleibt es bei Symptombehandlung.

Mich überrascht an der Sache wenig außer dem Tempo, mit dem die Meldungen kamen. Ein gestaffelter Rollout über Wochen soll genau verhindern, dass solche Fehler die ganze Gerätebasis auf einmal treffen — bei einer hauseigenen Software auf hauseigener Hardware, der engsten Kombination überhaupt, ist das schon ein deutliches Signal. Mein Rat bleibt der alte: Bei Pixel-Geräten im produktiven Einsatz das Update ein, zwei Wochen liegen lassen und erst nach dem Juli-Patch nachziehen.