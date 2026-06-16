Was gestern als Amazon-Listing auftauchte, steht heute bereit: Google hat den erwarteten Pixel Drop ausgerollt, Android 17 landet auf Pixel-Geräten ab der sechsten Generation. Das Update ist dichter als mancher erwartet hatte.

App-Bubbles für jede App — und zwei Kacheln statt einer

Die auffälligste Alltagsverbesserung ist das neue App-Bubble-System: Jede App lässt sich künftig als schwebendes Fenster an den Bildschirmrand klappen — ähnlich wie Chat-Blasen bei Messenger-Apps, aber jetzt universell für jede beliebige Anwendung. Antippen öffnet die App, Wischen schiebt sie aus dem Weg. Wer viel zwischen zwei Apps hin- und herwechselt, kommt damit deutlich schneller als mit dem klassischen App-Switcher.

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Gleichzeitig kehrt ein Feature zurück, das Google 2021 mit Android 12 abgeschafft hatte: separate Schnelleinstellungs-Kacheln für WLAN und mobile Daten. Seit 2021 waren die beiden in einer einzigen „Internet“-Kachel zusammengefasst — ich bin immer noch etwas gereizt, wenn ich daran denke, wie viele Zwischentipps das für einen schlichten Netzwerkwechsel bedeutete. Jetzt gibt es wieder zwei Buttons.

Dazu kommen Screen Reactions für simultane Front-/Bildschirmaufnahme, RAW14-Unterstützung in der Kamera-App und ein überarbeiteter Kontakte-Teilen-Dialog, der einzelne Kontakte statt des ganzen Adressbuchs freigibt.

Anrufmitschrift, Quantenschutz und eine neue Sicherheitsstufe

Für Pixel-Nutzer in Deutschland kommt eine Funktion, die in den Ankündigungen etwas unter dem Radar flog: Anrufaufzeichnung mit automatischer on-device-Transkription. Das Gespräch wird lokal verarbeitet, das Ergebnis landet als Text in der Phone-App. Praktisch für Support-Calls, Interviews oder jede längere Besprechung, bei der man hinterher Stichpunkte braucht — vorausgesetzt, der Gesprächspartner stimmt der Aufnahme zu.

Der strukturell bedeutsamere Schritt ist weniger sichtbar: Android 17 ist laut Google die erste Version mit quantenresistenter Verschlüsselung als festem Bestandteil der Sicherheitsarchitektur. Für privaten Alltags-Betrieb spielt das heute noch kaum eine Rolle — Quantencomputer in relevantem Angriffsmaßstab sind kein aktuelles Szenario. Für Setups mit gesetzlichen Datensicherheits-Anforderungen, die vorausschauend auditiert werden müssen, ist es trotzdem ein Haken auf der Compliance-Liste, der früher oder später Gewicht bekommt.

Ebenfalls neu: Dreistündige Zugriffssperre auf Authenticator-Apps nach wiederholten PIN-Fehlern — das schließt eine reale Schwachstelle im OTP-Schutz. Pixel Fold und Tablet bekommen einen dedizierten Gaming-Modus mit 50/50-Bildschirmaufteilung. Wear OS 7 bringt laut Google rund zehn Prozent mehr Akkulaufzeit sowie direkte Notfallauslösung ohne App-Start.

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Samsung-Nutzer warten; Android 17 kommt für Galaxy-Geräte als One UI 9, zunächst für die Z8-Serie — ein Termin fehlt bislang.

Das Update hat mehr Substanz als ein typischer Pixel Drop: Das Multitasking-System wurde grundlegend erweitert, die quantensichere Verschlüsselung setzt eine neue Grundlage für alle künftigen Versionen. Wie viel davon Samsung bei One UI 9 übernimmt oder kürzt, war in der Vergangenheit immer eine der interessanteren Fragen beim Android-Versionswechsel — die Antwort kennt man meistens erst einige Monate später.