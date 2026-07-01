Bisher kannte AMD bei seinen Kernen zwei Sorten: dicke Performance-Kerne und die etwas kompakteren c-Varianten. Mit Zen 6 kommt eine dritte dazu. In Linux-Patches eines AMD-Entwicklers ist ein neuer, betont sparsamer Kerntyp aufgetaucht — gedacht für all das, was ein Rechner im Hintergrund erledigt, während der eigentliche Nutzer nichts davon merkt. Für die Akkulaufzeit künftiger Notebooks ist das die spannendere Nachricht als jede neue Gigahertz-Zahl.

Ein Kern, der vor allem sparen soll

Drei Typen sind es künftig: Zen 6 als Leistungskern, Zen 6c als dichter Effizienzkern und neu die Low-Power-Kerne. Sichtbar wurden sie nicht über eine Ankündigung, sondern über Kernel-Code. Die Patches erweitern die x86-Topologie im Linux-Kernel um eine dritte Klasse neben „Performance“ und „Efficiency“; das Betriebssystem erfährt den Kerntyp direkt von der CPU. Ausgelegt sind die neuen Kerne laut den Patch-Beschreibungen für minimalen Verbrauch bei Hintergrund- und Leerlauf-Aufgaben.

Dafür wird kräftig gestrichen. Der L2-Cache schrumpft auf 512 KByte, halb so viel wie üblich; beim L3 sollen sich zwei Kerne 2 MByte teilen — winzig, gemessen an dem, was AMD sonst verbaut. Auch die Rechenwerke fallen vermutlich schlanker aus. Der Punkt ist nicht Tempo. Diese Kerne sollen den Fall abdecken, in dem das Display an ist, ein paar Benachrichtigungen reinticken und sonst wenig passiert — und dabei so wenig Strom ziehen wie möglich.

Gleiche Befehle, einfacherer Scheduler

Der eigentlich interessante Teil steckt nicht in den Sparmaßnahmen, sondern in einer Design-Entscheidung: Alle drei Kerntypen sprechen denselben x86-Befehlssatz. Genau daran hat sich Intel jahrelang die Zähne ausgebissen — dort konnten die frühen E-Kerne bestimmte Befehlssatz-Erweiterungen nicht, was das Betriebssystem zwang, jede Aufgabe auf ihre Verträglichkeit zu prüfen, bevor sie auf einem Kern landete.

Ich habe auf Intel-Hybrid-Notebooks mehr als einmal zugesehen, wie der Windows-Scheduler Vordergrund-Last auf die kleinen Kerne schob und eine an sich flotte Maschine kurz ins Stocken geriet. Wenn alle Kerne denselben Befehlssatz beherrschen, fällt genau diese Sorte Ärger weg: Der Scheduler muss nur noch nach Strom und Leistung sortieren, nicht mehr nach Fähigkeit. Das ist der solidere Ansatz — vorausgesetzt, das Betriebssystem spielt mit.

Neu ist die Idee heterogener Kerne trotzdem nicht, und AMD ist reichlich spät dran. Intel fährt das Konzept seit Alder Lake von 2021, die ARM-Welt kennt big.LITTLE seit 2011, Apple trennt seit dem M1 sauber in Leistungs- und Effizienzkerne. AMD hatte bislang nur die c-Kerne — dieselbe Architektur, nur dichter gepackt. Ein eigener, konsequent auf Sparsamkeit getrimmter Kerntyp ist für den Hersteller das erste Mal.

Noch ist alles Patch und Leak

Offiziell bestätigt hat AMD nichts davon. Neben den Kernel-Patches gibt es einen Geekbench-Eintrag zu einem Mobilchip namens „Plum-MDS1″ aus der Medusa-Point-Familie, der auf eine Mischung aus vier Zen-6-, vier Zen-6c- und zwei Low-Power-Kernen hindeutet; ältere Gerüchte sprechen von bis zu 22 Kernen in Notebook-Modellen. Rechnen ist damit frühestens 2027, wenn Zen 6 nach jetzigem Stand ohnehin erst auf den Desktop kommt.

Linux-Patches sind ein verlässlicher Frühindikator — ein Hersteller bereitet den Kernel-Support Monate im Voraus vor, sonst läuft die Hardware zum Start nicht sauber. Belastbar sind sie bei der grundsätzlichen Richtung, nicht bei jeder Zahl: Cache-Größen und Kernaufteilung können sich bis zur Serienreife noch verschieben. Der echte Test kommt später und heißt nicht Zen 6, sondern Scheduler. Ob Windows die Hintergrund-Aufgaben tatsächlich auf den sparsamen Kernen parkt, statt sie doch wieder auf die großen zu werfen — daran sind Hybrid-Designs bisher am häufigsten gescheitert. Bis 2027 ist reichlich Zeit, das hinzubekommen.